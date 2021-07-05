УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Jerry Heil назвала расценки на свои песни для украинских звезд

5 июля 2021, 10:07

Jerry Heil еще до того, как стала знаменитой певицей, продавала песни половине шоу-бизнеса. Но она призналась, кому стесняется предложиь свою помощь.

Jerry Heil
Jerry Heil / instagram.com/thejerryheil/

Украинская певица Jerry Heil, которая в 2020 году прошла в финале отбора на Евровидение, впервіе назвала цены на свои песни, которые она писала для украинских исполнителей.

Во время интервью с Катей Осадчей для шоу Светская жизнь, Jerry Heil призналась, что ее песни покупали многие, но одной певице она стесняется предложить свою песню, хоть она и хороша.

"В среднем я оцениваю свои песни в районе нескольких тысяч долларов", — поделилась Jerry Heil.

На вопрос ведущей Екатерины Осадчей, не стоит ли случайно певица на распутье: отдавать трек или заработать денег, Jerry Heil ответила что никогда за такое не переживала. Ведь она заранее чувствует для кого пишет очередной текст.

"В этом случае я суррогатная мама, потому что я знаю заранее для кого я вынашиваю эту песню", — отметила артистка.

Реклама

Она назвала Дантеса своим покупателем: "Честное слово, не помню ни одного прайса. Потому что Вова всегда оверпрайс. Всегда переплачивает и столь щедрый, что мне хочется извиниться после того, как он мне присылает деньги".

Несмотря на то, что многие покупали ее песни, Jerry Heil стесняется предложить песню Тине Кароль - хоть та уже какое-то время лежит у нее " в ящике".

"У меня есть такая песня для Тины, но я стесняюсь ей показать, если честно", - говорит девушка.

Напомним, что среди песен Jerry Heil - Более или менее Дантеса. Она продала ему 4 песни, которые вошли в новый альбом.

Такде певица рассказала, что продает свои песни Вере Брежневой, конкурируя с Меладзе.

Напомним, посмотреть весь выпуск шоу Светская жизнь с Jerry Heil за 3 июля можно на сайте 1+1 video.

Екатерина Осадчая Светская жизнь новости шоу бизнеса Jerry Heil
Сейчас вы просматриваете новость «Jerry Heil назвала расценки на свои песни для украинских звезд». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Календарь магнитных бурь на июль 2021: когда ударит по голове сильнее всегоКалендарь магнитных бурь на июль 2021: когда ударит по голове сильнее всего Замучили до смерти тысячу детей в интернатах: в Канаде после страшных находок сжигают церквиЗамучили до смерти тысячу детей в интернатах: в Канаде после страшных находок сжигают церкви Названы 4 вещи, которые высасывают из нас энергию каждый деньНазваны 4 вещи, которые высасывают из нас энергию каждый день Чего ждать от России после принятия закона о коренных народахЧего ждать от России после принятия закона о коренных народах Гороскоп на 4 июля 2021 всех знаков Зодиака: сердечные приступы, ДТП и "удар" по кошелькуГороскоп на 4 июля 2021 всех знаков Зодиака: сердечные приступы, ДТП и "удар" по кошельку

Последние новости

10:07

Jerry Heil назвала расценки на свои песни для украинских звезд

10:05

"Спонсор сепарат": в Киеве разрисовали вход в магазин PUMA из-за сотрудничества с Иваном Дорном Видео

10:03

"Ограбление столетия" в Тернополе: вор не обнаружил денег в кассе, поэтому спер пельмени Видео

09:57

Ударил по лицу и швырнул на асфальт: в Киеве таксист напал на пассажирку Видео

09:49

Крисс Пратт признался, что вытворял под препаратами

Реклама
09:48

Пять способов избежать заражения микробами в ресторане Видео

09:35

На Одесчине неизвестный в кровь избил лопатой 80-летнюю мать чиновника МВФ Видео

09:25

В моде белая женская рубашка: с чем носить этот важный элемент гардероба летом Фото Видео

09:04

В Харькове огромный клен рухнул на жилой дом Видео

08:47

Перезапуск "Минска" и удар по России: Арестович сделал заявление о встрече Зеленского и Путина

08:40

Гороскоп для Стрельца на июль 2021: период застоя и преобразования в финансовой сфере Видео

08:25

Сердечный приступ: эти три основных продукта питания могут привести к сердечным заболеваниям Видео

08:21

Коронавирус в Украине 5 июля: за сутки поставили 244 новых диагноза Видео

07:59

В Pfizer отреагировали на смерть украинца после прививки от COVID-19 препаратом компании Видео

07:45

Параноик с топором намного опасней параноика без топора мнение

07:30

С фейерверком и музыкой: во Львове блогерша отпраздновала свое 18-летие на мемориале Небесной сотни Видео

07:10

Новая военная операция России: эксперт раскрыл сценарий Путина по Украине Видео

06:56

Ливни, град и шквалы: синоптик рассказал, чего сегодня ждать от погоды в Украине Видео

06:31

В Черном море возник торнадо: стихия напугала людей Видео

06:30

Не мир, а война: Россия готовится атаковать Украину мнение

Реклама
06:02

Будет взрываться и гореть: астролог предупредил об опасностях июля для Украины Видео

05:28

Флаг Украины над Госдумой и гривна в Москве: журналист объяснил, почему Путин обиделся на Зеленского Видео

05:02

Врачи рассказали, какое молоко более полезное для здоровья Видео

04:22

7 качеств необыкновенной женщины Видео

03:50

Потоки плесени и подача по часам: эксперт рассказал о водной катастрофе в Крыму Видео

03:02

Избегайте их любой ценой: найдены ворующие пароли приложения на Android Фото

02:14

Гороскоп на завтра 6 июля 2021 всех знаков Зодиака: катастрофы и кардинальные перемены Видео

01:38

Учения Sea Breeze со странами НАТО: эксперт предупредил о возможных провокациях РФ Видео

00:51

Эпидемия может накрыть Украину за ночь: Голубовская предупредила об опасности коронавируса Дельта Видео

00:42

Календарь стрижек и процедур красоты на июль-2021: когда нужно стричься и окрашивать волосы Видео

00:24

Врач назвала неожиданную опасность черешни Видео

04 июля, воскресенье
23:58

Сексуальная украинская чемпионка мира по дзюдо похвасталась шикарной фигурой в мини-шортах

23:28

Штамм Дельта может вызывать более тяжелое заболевание: ученые сделали заявление Видео

22:55

В Каспийском море прогремел мощный взрыв на нефтяной платформе Видео

22:21

Как пережить жару "без потерь": важные рекомендации Минздрава

22:13

Потопы, погромы и нашествие медуз: в Бердянске ураган натворил невероятной беды Видео

22:01

В Запорожье во время застолья в ресторане застрелили мужчину

21:29

На лечение уходят миллионы: появились подробности критического состояния певицы МакSим

21:16

Врач поведал, можно ли делать прививку от коронавируса беременным Видео

21:00

5 удивительных вещей, которые происходят в жизни женщины после 40 лет

Реклама
20:44

Украину атакует опасная погода и налетит 40-градусная жара Видео

20:39

Оккупанты Крыма бьют тревогу и объявили режим ЧС

20:11

"Украина не остается наедине с агрессором": Зеленский отреагировал на учения Sea Breeze

19:52

Новое обострение на Донбассе: украинская армия несет потери Видео

19:38

Трагедия в Польше: рабочего из Украины придавило домкратом

19:18

Необычный способ приготовления яиц оказался смертельно опасным для здоровья Видео

19:10

Наводнение в Крыму: оккупанты рассказали о погибших и пострадавших Видео

19:09

"История и будущее России": в Кремле объявили о новой инициативе Путина по Украине Видео

19:07

Эсминец Defender у берегов Крыма: у Путина обвинили США в провокации Видео

18:59

В Польше украинка из-за издевательств убила соотечественника: женщине грозит жестокая расправа Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять