Jerry Heil назвала расценки на свои песни для украинских звезд

Jerry Heil / instagram.com/thejerryheil/

Украинская певица Jerry Heil, которая в 2020 году прошла в финале отбора на Евровидение, впервіе назвала цены на свои песни, которые она писала для украинских исполнителей.

Во время интервью с Катей Осадчей для шоу Светская жизнь, Jerry Heil призналась, что ее песни покупали многие, но одной певице она стесняется предложить свою песню, хоть она и хороша.

"В среднем я оцениваю свои песни в районе нескольких тысяч долларов", — поделилась Jerry Heil.

На вопрос ведущей Екатерины Осадчей, не стоит ли случайно певица на распутье: отдавать трек или заработать денег, Jerry Heil ответила что никогда за такое не переживала. Ведь она заранее чувствует для кого пишет очередной текст.

"В этом случае я суррогатная мама, потому что я знаю заранее для кого я вынашиваю эту песню", — отметила артистка.

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Она назвала Дантеса своим покупателем: "Честное слово, не помню ни одного прайса. Потому что Вова всегда оверпрайс. Всегда переплачивает и столь щедрый, что мне хочется извиниться после того, как он мне присылает деньги".

Несмотря на то, что многие покупали ее песни, Jerry Heil стесняется предложить песню Тине Кароль - хоть та уже какое-то время лежит у нее " в ящике".

"У меня есть такая песня для Тины, но я стесняюсь ей показать, если честно", - говорит девушка.

Напомним, что среди песен Jerry Heil - Более или менее Дантеса. Она продала ему 4 песни, которые вошли в новый альбом.

Такде певица рассказала, что продает свои песни Вере Брежневой, конкурируя с Меладзе.

Напомним, посмотреть весь выпуск шоу Светская жизнь с Jerry Heil за 3 июля можно на сайте 1+1 video.