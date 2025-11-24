Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Известный украинский певец признался, что его семья стала больше

Анна Подгорная
24 ноября 2025, 22:20
50
Роман Скорпион принимает поздравления с пополнением.
Роман Скорпион
Роман Скорпион новости - певец сообщил о пополнении в семье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/roman.skorpion_official

Кратко:

  • Роман Скорпион показал фото с младенцем
  • Артист прокомментировал его появление

Украинский певец Роман Скорпион не женат и о своих отношениях не рассказывает, придерживаясь правила про счастье и тишину. Однако личная жизнь артиста, похоже, все-таки развивается весьма активно - сегодня в Instagram он опубликовал фото с новорожденным.

На снимке рука Романа бережно держит маленький детский кулачок. "На одного Скорпиона больше", - подписал фото певец.

видео дня

Однако Роман Скорпион так и не раскрыл, является ли малыш на фото его ребенком, или же, к примеру, ребенком кого-то из его братьев и сестер. Пока артист сохраняет интригу и принимает поздравления в социальных сетях.

Роман Скорпион с ребенком
Роман Скорпион новости - певец сообщил о пополнении в семье / фото: instagram.com/roman.skorpion_official
Роман Скорпион с ребенком
Роман Скорпион новости - певец сообщил о пополнении в семье / фото: instagram.com/roman.skorpion_official

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинская танцовщица Илона Гвоздева раскритиковала жюри "Танцев со звездами", к числу которых раньше принадлежала и она сама.

Также Наталья Могилевская заинтриговала кольцом на безымянном пальце. Своим украшением певица спровоцировала слухи о помолвке - уже более трех лет она в отношениях с мужчиной, с которым удочерила двоих детей.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский решил обсудить "чувствительные" пункты плана лично с Трампом

Зеленский решил обсудить "чувствительные" пункты плана лично с Трампом

22:29Война
Отключения света не повлияют на сумму в платежках - украинцам объяснили почему

Отключения света не повлияют на сумму в платежках - украинцам объяснили почему

21:27Украина
"На волоске": Кислица раскрыл, что стало "пусковым крючком" напряжения в Женеве

"На волоске": Кислица раскрыл, что стало "пусковым крючком" напряжения в Женеве

20:32Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Правительство сворачивает Национальный кешбэк: когда прекратят начислять деньги

Правительство сворачивает Национальный кешбэк: когда прекратят начислять деньги

Китайский гороскоп на завтра 25 ноября: Тиграм - угроза, Обезьянам - депрессия

Китайский гороскоп на завтра 25 ноября: Тиграм - угроза, Обезьянам - депрессия

"Я хочу уйти": Наталья Могилевская раскрыла правду о личной жизни

"Я хочу уйти": Наталья Могилевская раскрыла правду о личной жизни

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Овнам - достижение, Тельцам - зависть, Близнецам - новость

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Овнам - достижение, Тельцам - зависть, Близнецам - новость

Бешеный скачок валюты и обвал гривни: новый курс НБУ на 25 ноября

Бешеный скачок валюты и обвал гривни: новый курс НБУ на 25 ноября

Последние новости

22:29

Зеленский решил обсудить "чувствительные" пункты плана лично с Трампом

22:20

Известный украинский певец признался, что его семья стала больше

21:31

Почему опытные водители добавляют соду в антифриз: лайфхак который работает

21:30

"Пробивает очередное дно": Светлана Лобода попала в громкий скандал из-за флага

21:27

Отключения света не повлияют на сумму в платежках - украинцам объяснили почему

Снегопады и похолодание накроют Украину: синоптик назвал датыСнегопады и похолодание накроют Украину: синоптик назвал даты
21:06

В Украине готовят удешевление газа: Зеленский рассказал, кому снизят стоимость

20:45

"Украиноязычных завезли": предательница Гришаева стала пропагандисткой

20:32

"На волоске": Кислица раскрыл, что стало "пусковым крючком" напряжения в Женеве

20:10

Не только Роксолана: какая украинка стала правительницей Османской империи

Реклама
20:07

Одна ошибка и бактерии повсюду: что не стоит делать перед приготовлением пищи

19:42

Новые правила мобилизации: кто из студентов потеряет право на отсрочку

19:41

Масштабные взрывы в Одессе: Россия массированно атакует город дронами, что известно

19:34

Когда-то была огромной протопланетой - ученые раскрыли, как образовалась Луна

19:27

Холода и снегопады: в какие регионы ворвется зима

19:27

БЗВП: почему надо завершать войну?мнение

19:19

Как бюджетно украсить елку в 2026 году: топ-3 идеи трендового декора

18:50

Что происходит с Национальным кэшбеком и почему его "закрывают" - ответ Минэкономики

18:45

Война закончится только при одном условии - в Раде рассказали, что должна сделать Россия

18:40

Шахтер может напрямую попасть в ЛЧ 2026/27: какие условия и конкуренты

18:28

Звезда "Скаженого весілля" оказался в больнице с травмой черепаВидео

Реклама
18:17

Украинцы будут без света до 10 часов: новые графики отключений на 25 ноября

18:16

Японский ресторан наказывает людей за недоеденные блюда: в чем причина

17:54

Россияне сбавили темпы продвижения: что на самом деле происходит в Покровске

17:53

Бешеный скачок валюты и обвал гривни: новый курс НБУ на 25 ноября

17:52

"Добрый день" или "Доброго дня": языковеды объяснили, как правильно

17:50

У Путина похвалили США и заявили, что европейский мирный план "не подходит" РФ

17:42

Трамп провел переговоры с Си Цзиньпином - что говорили об Украине

17:29

Все изменила одна легенда: кто на самом деле изображен на купюре 10 гривен

17:14

Отключение света: эксперт ответил, когда ожидать улучшения ситуации

17:13

Мирного плана США из 28 пунктов больше не существует - что произошло на переговорах

17:12

Начало украинского высшего образования: что на самом деле стояло за Могилянкой и первым университетом Киева

16:53

Новые лица и возвращение триумфаторов: оглашен лонглист Нацотбора-2026Видео

16:36

"Никто не может нарушить": Стефанчук назвал красные линии Украины в мирной сделке

16:23

Новогодняя закуска "Мандаринки" из четырех ингредиентов: рецепт проще простого

16:20

Теперь ракеты до Украины будут долетать быстрее - Россия прибегла к серьезным изменениям

16:14

Когда ставить и украшать елку: 12 магических дат, приносящих удачу и достаток

15:59

Накроет ли Украину сильный мороз и снегопады: синоптик Птуха предупредила украинцев

15:44

Эрдоган назвал ключевое условие для реализации мирного плана Трампа: что известно

15:37

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Овнам - достижение, Тельцам - зависть, Близнецам - новостьВидео

15:34

Штраф до 15 тысяч евро: почему в Германии запрещены яркие зонтики в кафе

Реклама
15:31

Тысяча дронов и ракеты: РФ готовит один из крупнейших ударов по Украине, что станет целью

15:26

Россияне переносят сроки наступления на один город: где изменилась ситуация

15:11

Детская головоломка со спичками, которую решат не все взрослые

14:51

Не боятся ржавчины: названы модели авто с самой надежной защитой кузова

14:49

Урожай не подведет: огородница озвучила лучшее время для посадки моркови под зиму

14:23

Новый дорожный знак с авто и тремя шариками смущает водителей: что он означает

14:08

Правительство сворачивает Национальный кешбэк: когда прекратят начислять деньги

14:05

Трамп впервые раскрыл подробности переговоров в Женеве: "Произойдет что-то хорошее"

14:00

Украинцы покупают пачками: в магазинах резко упали цены на базовые продукты

13:56

Гости ахнут от восторга: рецепт превосходного салата с курицейВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена Зеленская
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять