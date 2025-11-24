Известный украинский певец признался, что его семья стала больше

Кратко:
- Роман Скорпион показал фото с младенцем
- Артист прокомментировал его появление
Украинский певец Роман Скорпион не женат и о своих отношениях не рассказывает, придерживаясь правила про счастье и тишину. Однако личная жизнь артиста, похоже, все-таки развивается весьма активно - сегодня в Instagram он опубликовал фото с новорожденным.
На снимке рука Романа бережно держит маленький детский кулачок. "На одного Скорпиона больше", - подписал фото певец.
Однако Роман Скорпион так и не раскрыл, является ли малыш на фото его ребенком, или же, к примеру, ребенком кого-то из его братьев и сестер. Пока артист сохраняет интригу и принимает поздравления в социальных сетях.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что украинская танцовщица Илона Гвоздева раскритиковала жюри "Танцев со звездами", к числу которых раньше принадлежала и она сама.
Также Наталья Могилевская заинтриговала кольцом на безымянном пальце. Своим украшением певица спровоцировала слухи о помолвке - уже более трех лет она в отношениях с мужчиной, с которым удочерила двоих детей.
Читайте также:
- Известный украинский ведущий показал фото новорожденной дочери - как ее назвали
- "Я хочу уйти": Наталья Могилевская раскрыла правду о личной жизни
- Новые лица и возвращение триумфаторов: оглашен лонглист Нацотбора-2026
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред