Известный украинский певец признался, что его семья стала больше

Роман Скорпион принимает поздравления с пополнением.

Роман Скорпион новости - певец сообщил о пополнении в семье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/roman.skorpion_official

Роман Скорпион показал фото с младенцем

Артист прокомментировал его появление

Украинский певец Роман Скорпион не женат и о своих отношениях не рассказывает, придерживаясь правила про счастье и тишину. Однако личная жизнь артиста, похоже, все-таки развивается весьма активно - сегодня в Instagram он опубликовал фото с новорожденным.

На снимке рука Романа бережно держит маленький детский кулачок. "На одного Скорпиона больше", - подписал фото певец.

Однако Роман Скорпион так и не раскрыл, является ли малыш на фото его ребенком, или же, к примеру, ребенком кого-то из его братьев и сестер. Пока артист сохраняет интригу и принимает поздравления в социальных сетях.

Роман Скорпион новости - певец сообщил о пополнении в семье / фото: instagram.com/roman.skorpion_official

Роман Скорпион новости - певец сообщил о пополнении в семье / фото: instagram.com/roman.skorpion_official

