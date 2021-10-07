Известный украинский актер снялся в российском сериале и попал в громкий скандал

Виталий Салий снялся в российском сериале facebook.com/larysa.nitsoi

Известный украинский актер Виталий Салий Киевского академического театра драмы и комедии на Левом берегу, снялся в российском сериале.

Как рассказала украинская писательница Лариса Ницой на своей странице в Facebook, актер сыграл роль русского офицера в сериале Бухта глубокая.

Сериал вышел на российском телеканале НТВ.

По сюжету офицер ВМФ, которого играет Салий, вместе с другими офицерами расследует убийство их друга. Поэтому они должны разгадать тайну подводной лодки, на которой погибли их родители.

"А у нас Виталий Салий до сих пор играет в Театре на левом берегу? Как у Гольдони Фигаро здесь, Фигаро там?", - пишет Ницой.

Реклама

В комментариях пользователи возмутились поступку украинского актера. Они пишут, как можно было сотрудничать с Россией на восьмом году войны.

"Не имеют люди некоторые ни совести, ни чести, ни достоинства. Куска, а не мужик", "Ни совести, ни чести! Какой из него офицер, даже киношный? Предатель!", "Как актер он не очень, не по чем скучать. А работы нужно лишить!", - пишут пользователи Сети.

Читайте такжеЗвезда Крепостной вышла замуж за популярного украинского актера

Витайлий Салий - биография

Актер родился в Киеве в семье военного. На театральный факультет поступил практически случайно. Он пошел на подготовительные курсы за компанию с друзьями, не планируя связывать свою жизнь с драматургией. Уже на курсах Виталий понял, что видит себя актером.

Он поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И.К.Карпенко-Карого, который окончил в 2006 году.

Свой творческий путь начал еще во время учебы.

В 2011 году актер стал номинантом телевизионной премии Телетриумф.

Известно, что актер с 2015 года сотрудничает с театром Приют Комедианта, который дислоцируется в Санкт-Петербурге. Также Виталий женат на русской актрисе театра и кино - Анне Арафьевой.

В 2019 году вышел фильм Круты 1918, где показали бой под Крутами зимой 1918 года между молодыми военными-курсантами Украинской Народной Республики и войсками Советской России. Виталий в нем сыграл роль командира отрядов Красной гвардии – Михаила Муравьева.