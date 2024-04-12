Известный украинец сделал подарок с подтекстом для Кейт Миддлтон и королевы Камиллы

Руслан Багинский передал эксклюзивные шляпы с особым символизмом королеве Камилле и принцессе Кейт Миддлтон.

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Руслан Багинский сделал непростой подарок Кейт Миддлтон и королеве Камилле / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Всемирной известный украинский дизайнер Руслан Багинский создал шляпы для королевы Камиллы и принцессы Кейт Миддлтон. Роскошные шляпы Багинский вручил заместителю британского посла Николасу Гарроксу в Киеве.

На странице посольства Великобритании в Украине в Facebook опубликовали фото шляп.

"Эти невероятные произведения чтят многовековую традицию и объединяют ее с современными и инновационными тенденциями, демонстрируя богатое культурное наследие наших народов и символизируя глубокие связи между британцами и украинцами", – написано в публикации.

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Для Миддлтон Руслан создал зеленую шляпку-канотье, а в качестве декора он выбрал белые цветы форзиции.

Шляпка для Кейт Миддлтон / фото: facebook.com/ukinukraine

А для королевы Багинский создал черный берет с фиалками.

Шляпка для королевы Камиллы / фото: facebook.com/ukinukraine

Не обошлось только шляпками, Руслан Багинский также передал открытки, в которых обьяснил символизм декора изделий - форзиции и фиалки в Украине считаются символами жизни и надежды.

Кто такой Руслан Багинский? Багинский Руслан – украинский дизайнер головных уборов и аксессуаров. Основатель бренда Ruslan Baginskiy.

В 2016 году переехал из Львова в Киев, где открыл собственный шоурум. В этом году на Багинского обратили внимание такие издания как Harper's Bazaar UA, Elle UA, L'Officiel Homme UA и Harper's Bazaar, где вышли интервью с дизайнером и съемки с его аксессуарами.

Королева Камилла - последние новости по теме

Отметим, впервые в истории королева Камилла выполнила обязанность монарха из-за онкозаболевания Чарльза. Это произошло на передпасхальной церемонии в Вустерском соборе.

А также общественное давление, связанное с онкологией короля Великобритании Чарльза, вынудило королеву Камиллу принять дополнительные меры.

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