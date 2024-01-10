Известный телеведущий из Донецка, который поддерживал Украину, уехал в Россию

Стилист Даниил Грачев метит на место Александра Васильева в программе Модный приговор – сам Васильев осудил агрессию против Украины и уехал из России.

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Даниил Грачев 9 лет назад выступал за единство Украины, а теперь уехал в РФ / Коллаж: Главред, фото: соцсети

Известный украинский телеведущий, блогер и стилист Даниил Грачев, который был экспертом передачи Богиня Шопинга, уехал в Россию и работает на ее территории. Там он собрался стать ведущим Модного приговора.

Как рассказал ведущий Анатолий Анатолич в своем Instagram, Грачев, который работал на ТЕТ и когда-то даже призывал к единству Украины, уехал в Россию. Там он хочет стать ведущим Модного приговора вместо Александра Васильева – модельер осудил полномасштабную российскую военную агрессию против украинского государства и уехал в Париж.

"К сожалению, такие "дончане" - очень ценный ресурс россиян... Интересно, остался ли у этого… украинский паспорт, чтобы ездить за границу, но паспорта "денере" у него точно нет", - сказал Анатолич. видео дня

Анатолич сообщил о том, что Грачев уехал в Россию / Скриншот Instagram Анатолий Анатолич

Ранее сам уехавший телеведущий писал, что собрался вести Модный приговор. О войне он молчит.

"Я когда-то смотрел "Модный приговор". Я сегодня был ведущим "Модного приговора". Расстояние между этими фразами лет 15. Но все возможно. Такая разовая и огромная возможность увидеть изнутри все то, что видел когда-то по ТВ. Говорят, вроде, неплохо получилось. Мне точно было весело", - отмечал Грачев в социальных сетях.

Ранее украинский музыкант Олег Скрипка предложил экзаменовать тех, кто уехал за границу. По его словам, таким гражданам нужно будет подтвердить, что они "достойны быть украинцами".

Все из семьи Пугачевой уехали из России после полномасштабного нападения на оккупантов на Украину. Уехал Дени Байсаров – сын Кристины Орбакайте, младший внук Аллы Пугачевой.

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