Известный танцор и фанат русской культуры выступает на сцене Нацоперы Украины

Украинцы в шоке от того, что главные партии получает артист, который в начале полномасштабной войны ездил в РФ.

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Национальную оперу Украины критикуют за сотрудничество с любителем "русского мира" Клеманом Гийомом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/betesauv

Французский танцор балета Клеман Гийом в мае 2022 года, через два с половиной месяца после того, как страна-оккупант развязала кровавую войну с Украиной, прибыл в рф на конкурс артистов балета "Арабеск". Там он получил серебро, и, довольный собой, дал СМИ страны на болотах интервью. В нем Гийом восхвалял российскую культуру, называл русских танцовщиков лучшими и выражал надежду когда-то поработать в рф, "где лучший балет".

Уже через год с небольшим танцор, который так любит страну-агрессора, удивительным образом оказался в Украине. Сейчас он значится, как "приглашенный артист" на сайте Национального академического театра оперы и балета Украины имени Т. Г. Шевченко.

На это обратил внимание украинский писатель Евгений Лир в своем блоге в соцсети Х. Он разместил скриншоты интервью Гийома для росСМИ, а также афиши представлений в Национальной опере, в которых уже в успел принять участие танцор. К примеру, Клеман 26 января исполнил главную мужскую партию в балете "Сильфида", а до этого принимал участие в Новогодне-Рождественском концерте.

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"Что-то я перестал понимать Национальная опера Украины ставит либретто при участии типа, который в мае 2022 года ездил в Россию? И рассказывает, какая прекрасная и чудесная русская культура? И все это в Киеве?" - написал возмущенный литератор, комментируя работу Клемана Гийома в Национальной опере.

Интервью Клемана Гийома о том, как он был рад оказаться в стране-оккупанте / portal-kultura.ru

Интервью Клемана Гийома о том, как он был рад оказаться в стране-оккупанте / portal-kultura.ru

В комментариях к посту Евгения Лира разгорелся скандал. Возмущенные украинцы требуют решительной реакции руководителей театра на информацию о том, что их сотрудник оказался любителем "русского мира". Кроме того у многих возникли вопросы о том, почему личное дело артиста не было тщательно изучено при приеме на работу.

Афиши Национальной оперы Украины, которые свидетельствуют про сотрудничество с Клеманом Гийомом / коллаж: Главред, фото: opera.com.ua

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