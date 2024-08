Известный певец рассказал, как заставил жену ревновать и чуть не сломал отношения

Украинский певец Ivan Navi долгое время скрывал свою семью: как выглядит его жена Романия поклонники узнали лишь осенью прошлого года - артист показал фото с обряда крестин их общего сына Дария. Со дня на день мальчик отпразднует первый юбилей - один год.

До свадьбы Иван с Романией встречался три года. Певец признался в интервью для проекта "Тур зірками" что поначалу едва не разрушил эти отношения.

Артист отметил, что долго не отдавал себе отчет в том, что то, что на его взгляд было невинным флиртом с другими девушками, сильно ранило Романию. Из-за ревности в их паре начались серьезные проблемы. К счастью Нави вовремя сообразил, что ведет себя нечестно по отношению к возлюбленной, и с тех пор между ними идиллия.

"В начале ревность была, и немаленькая. Возможно, из-за того, что я мог давать какие-то поводы. Где-то себе позволял полайкать или написать что-то девушкам. Конечно, это было невинно. Но любимой было неприятно. Потом понял, что наши проблемы из-за моего поведения. Причина во мне. Если ты не даешь причин для ревности, то ее и не будет", - рассказывает Ivan Navi.

Кто такой Ivan Navi?

Ivan Navi (настоящее имя - Иван Сяркевич) - украинский певец. Двукратный номинант музыкальной премии YUNA: в категориях "Открытие года" (2017) и "Лучший исполнитель" (2018), номинант музыкальной премии "Золотая жар-птица" в категории "Прорыв года" (2018) и "Лучший исполнитель" (2019). В феврале 2019 года Ivan NAVI принял участие в Национальном отборе на "Евровидение 2019" с авторской англоязычной песней "All For The Love". Песня Ivan NAVI "Коли Нема Тебе" стала песней 2020 года на радиостанциях Украины, сообщает Википедия.