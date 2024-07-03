Известный комик выехал из Украины и намекнул, что возвращаться не планирует

Руслан Ханумак уже сейчас готовится к общественному осуждению.

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Руслан Ханумак новости - Ханумак хочет остаться в США с сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/hanumak

Украинский актер и комик Руслан Ханумак в начале полномасштабной войны в Украине выехал в США вместе с женой и сыном. В начале 2023 года артист вернулся в Украину.

Однако сегодня в своем блоге в Instagram шоумен опубликовал ролик, на котором он встречается с сыном в США и весело проводит с ним время. Мальчик, по решению матери, остается жить в Америке, пока в Украине опасно.

В подписи к видео, которую Ханумак, к слову, сделал на русском языке, артист намекнул, что после встречи с сыном он, вероятно, не вернется в Украину, так как, по его убеждению, быть рядом с семьей важнее, чем страх получить репутацию предателя.

"Много месяцев я тебя не видел. Каждый день я проживал этот момент. Каждую ночь я визуализировал эти кадры. Поднять тебя над собой… Вопреки репутации. Вопреки работе. Вопреки всему я на тебя смотрю сейчас не через экран. Никакой климат и пальмы, образование и условия жизни, и даже воспитание и любовь Мамы не заменят детство без отца… Пусть я буду в глазах многих предателем, но мой сын будет расти с папочкой. Мы снова вместе", - написал Руслан Ханумак.

Смотрите видео встречи Руслана Ханумака с сыном в США:

Кто такой Руслан Ханумак? Руслан Ханумак - украинский актер, ведущий и комик. Участник юмористического проекта "Лига смеха". Сотрудничал со Студией "Квартал 95".

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