Популярный украинский комик идет в ВСУ

Андрей Лузан уже озвучил дату, когда планирует мобилизоваться.

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Андрей Лузан новости - Андрей Лузан идет служить в ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/luzannnn

Украинский комик и сооснователь юмористического шоу "Леви на джипі" Андрей Лузан сообщил о своем намерении пополнить ряды ВСУ. Артист уже определился в датой, когда намерен мобилизоваться.

Об этом сообщает Telegram-канал Ліга сміху та гумор в Україні c отсылкой на прямой эфир Лузана. Там комик сообщил, что готовится к важному шагу.

"Если честно, закрытый аккаунт - единственное место, где я говорил о том, что мобилизуюсь 6 июля. Я поехал в тур, чтобы просто, перед тем как мобилизоваться, кайфануть от Украины", - говорит артист.

Стоит отметить, что ранее Андрей Лузан признавался, что мобилизационные меры, которые принимаются в Украине во время полномасштабной войны, его выбивают из колеи. Однако со временем артисту удалось принять новую реальность.

Смотрите видео комментария Андрея Лузана про свою мобилизацию:

Кто такой Андрей Лузан? Андрей Лузан - украинский комик, актер и ведущий. Участник юмористического шоу "Ліга Сміху" и сооснователь проекта "Леви на джипі". Активно занимается волонтерством на пользу ВСУ.

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