Популярный украинский комик идет в ВСУ

Украинский комик и сооснователь юмористического шоу "Леви на джипі" Андрей Лузан сообщил о своем намерении пополнить ряды ВСУ. Артист уже определился в датой, когда намерен мобилизоваться.
Об этом сообщает Telegram-канал Ліга сміху та гумор в Україні c отсылкой на прямой эфир Лузана. Там комик сообщил, что готовится к важному шагу.
"Если честно, закрытый аккаунт - единственное место, где я говорил о том, что мобилизуюсь 6 июля. Я поехал в тур, чтобы просто, перед тем как мобилизоваться, кайфануть от Украины", - говорит артист.
Стоит отметить, что ранее Андрей Лузан признавался, что мобилизационные меры, которые принимаются в Украине во время полномасштабной войны, его выбивают из колеи. Однако со временем артисту удалось принять новую реальность.
Смотрите видео комментария Андрея Лузана про свою мобилизацию:
Кто такой Андрей Лузан?
Андрей Лузан - украинский комик, актер и ведущий. Участник юмористического шоу "Ліга Сміху" и сооснователь проекта "Леви на джипі". Активно занимается волонтерством на пользу ВСУ.
Украинские звезды шоу-бизнес - последние новости:
Ранее Мария Яремчук опровергла "отцовство" Александра Пономарева - артистам на протяжении нескольких лет приписывали роман, поэтому появление у Марии первенца вызвало у поклонников ажиотаж.
Также звезда Сніданку з 1+1 Неля Шовкопляс высказалась про будущее Олега Винника и Влада Ямы в Украине. Как известно, артисты покинули страну в начале полномасштабной войны.
Читайте также:
- Ждите, "Бриджертоны": Павел Зибров в образе лорда покорил Сеть
- Jerry Heil и alyona alyona назвали, кто бы мог представить Украину на Евровидении
- "Получается, ты врала": российский актер "наехал" на Софию Ротару
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред