Известный комик рассказал, как победитель "Холостячки" Эллерт сумел уехать в США

Популярный украинский комик и ведущий Андрей Рыбак рассказал, как его другу и коллеге Александру Эллерту удалось уехать из Украины в США.

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Андрей Рыбак и Александр Эллерт / коллаж Главред, фото Poptop и скриншоты из видео

Популярный украинский комик и ведущий Андрей Рыбак, принимавший участие в реалити-шоу "Холостячка", рассказал откровенно о своем друге и коллеге Александре Эллерте, которому удалось покорить сердце актрисы Ксении Мишиной и стать победителем шоу. В интервью Славе Демину Рыбак рассказал, как его друг сумел уехать за границу и обосноваться в США.

"Я не соглашаюсь со словом "бегство". Во-первых, он был здесь и в начале полномасштабного вторжения он был в Украине. Он законно уехал. У него, кажется, что-то или астма, или большая проблема с дыханием. Это правда. Он, бывало, если пробегал и откуда-то возвращался, мы поднимались на 3-4 этаж домой, у него была такая хрипучая одышка. Он ничего с этим не делал. Продолжал курить. Я знаю, что у него есть все нужные документы, он законно выехал. Не так, типа, что я волонтер, поеду куплю дрон и не вернусь", – прокомментировал Рыбак.

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Что такое Холостячка? Холостячка - романтическое реалити-шоу от СТБ, женская версия проекта "Холостяк" (украинская адаптация американского шоу свиданий "The Bachelor"). Первый сезон вышел в 2020 году. Его главной героиней стала украинская актриса Ксения Мишина. В 2021 году зрители увидели второй сезон шоу с певицей Златой Огневич в главной роли.

Напомним, ранее украинская актриса и бывшая возлюбленная комика Ксения Мишина рассказала, как Эллерт спас ее и сына в начале войны. Пара даже жила вместе и мужчина предпринимал попытки восстановить отношения, однако связь между ними оборвалась.

В свою очередь Александр Эллерт, уже будучи в США, заявил, что жалеет про шоу с Мишиной, и подчеркнул, какие воспоминания у него остались про этот роман.

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