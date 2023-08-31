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Александр Эллерт рассказал, как покинул страну во время войны

Анна Подгорная
31 августа 2023, 12:33 обновлено 31 августа, 12:33
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Вокруг выезда бывшего возлюбленного Ксении Мишиной в США ходит немало слухов.
Александр Эллерт
Александр Эллерт рассказал про свой выезд в США во время войны / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ellert_a

Украинский комик и победитель первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" Александр Эллерт в августе 2022 года выехал в США, где сейчас продолжает жить и работать. За этот год вопрос о том, как ему удалось покинуть страну во время полномасштабной войны, юмористу, вероятно, задавали не одну тысячу раз.

Тем не менее Эллерт упорно хранил молчание, отшучиваясь дежурными фразами. Однако чаша терпения у комика, похоже, переполнилась - ему не нравится, что его критикуют в СМИ и социальных сетях за выезд, и его оскорбляет, что его эмиграцию в такое время считают побегом.

Поэтому на своей странице в Instagram среди критики окружающих и рассуждений о несправедливости мира, он все же решил расставить точки над "і".

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Артист заявил, что его отъезд был законным. Более того - он несколько раз приезжал в Украину, и без проблем может повторить это столько раз, сколько понадобится. Поэтому он убедительно просит больше не приставать к нему с вопросами про Америку.

"Я официально покинул Украину по всем нормам законодательства во время военного положения. Также во время полномасштабного вторжения я возвращался в страну дважды (июль и декабрь 2022) и могу это сделать снова. Министерство культуры, Квартал 95, президент любой страны, Доктор Стрэндж, доктор Комаровский, Путь, Добробат… никакого отношения к моему пересечению границы не имеют", - подчеркнул Александр Эллерт, который, впрочем, все равно не стал раскрывать всю историю своего отбытия в США.

Александр Эллерт
Александр Эллерт рассказал про свой выезд в США во время войны / instagram.com/ellert_a

Ранее украинская актриса и бывшая возлюбленная комика Ксения Мишина рассказала, как Эллерт спас ее и сына в начале войны. Пара даже жила вместе и мужчина предпринимал попытки восстановить отношения, однако связь между ними оборвалась.

В свою очередь Александр Эллерт, уже будучи в США, заявил, что жалеет про шоу с Мишиной, и подчеркнул, какие воспоминания у него остались про этот роман.

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