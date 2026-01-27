Известную российскую актрису госпитализировали из-за мучительных приступов икоты

У Марии Ароновой диагностированы серьезные повреждения внутренних органов.

Актриса Мария Аронова обратилась к врачам из-за приступов икоты / коллаж: Главред, фото: instagram.com/aronova_maria

Кратко:

У артистки диагностированы воспаление пищевода и стеатогепатит печени

Актрису оставили под наблюдением врачей и прописали диету

Российская актриса Мария Аронова, которая в 2017 году попала в базу сайта "Миротворец" после посещения Крыма, была госпитализирована после того, как обратилась к врачам из-за приступов мучительной икоты. У нее диагностированы серьезные повреждения внутренних органов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, у артистки диагностированы воспаление пищевода и стеатогепатит печени. Состояние здоровья Ароновой усугубляется сахарным диабетом второй степени.

Актрису оставили под наблюдением врачей и прописали ей средиземноморскую диету и контроль липидов крови.

Причиной обращения Ароновой к врачам, как сообщается, стали долгие и мучительные приступы икоты.

Кто такая Мария Аронова Мария Аронова - российская актриса. В 2017 году попала в базу украинского сайта "Миротворец" после посещения Крыма. "Это очень грустно. Я никогда не скрывала, что если мне задали бы вопрос о том, где бы я хотела и могла бы жить, то это был бы город Киев. Я очень скучаю по Киеву, безумно люблю Украину. У меня там очень много друзей", — отметила актриса. Артистка заявила, что ничего не понимает в политике, и выразила сожаление, что теперь не может посетить Украину и приехать на могилу украинского кинорежиссера Максима Паперника, с которым она много работала в Киеве.

