Множественные опухоли: еще одна популярная российская актриса госпитализирована с неутешительным диагнозом

Российская актриса Мария Аронова попала в больницу с опухолями.

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У Марии Ароновой диагностировали опухоли / Коллаж Главред, фото Mash, yandex

Популярная российская актриса Мария Аронова, которая получила известность благодаря ролям в сериалах "Солдаты", "Остановка по требованию" и "Восьмидесятые" попала в Боткинскую больницу с обострением остеохондроза позвоночника.

По информации пропагандистского телеграмм-канала Mash, в ходе обследования врачи нашли множественные доброкачественные образования мозговых оболочек — менингиомы.

Сообщается, что хирурги не собираются их удалять, так как здоровью они не угрожают.

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Кто такая Мария Аронова Мария Аронова - российская актриса. В 2017 году попала в базу украинского сайта "Миротворец" после посещения Крыма. "Это очень грустно. Я никогда не скрывала, что если мне задали бы вопрос о том, где бы я хотела и могла бы жить, то это был бы город Киев. Я очень скучаю по Киеву, безумно люблю Украину. У меня там очень много друзей", — отметила актриса. Артистка заявила, что ничего не понимает в политике, и выразила сожаление, что теперь не может посетить Украину и приехать на могилу украинского кинорежиссера Максима Паперника, с которым она много работала в Киеве.

Врачам Аронова жаловалась на усилившиеся ноющие боли в области поясницы, которые появились пять лет назад. В 2017 году в СМИ появлялись сообщения, что у актрисы нашли рак, но та информацию не опровергла и не подтвердила.

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