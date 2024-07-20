Множественные опухоли: еще одна популярная российская актриса госпитализирована с неутешительным диагнозом

Популярная российская актриса Мария Аронова, которая получила известность благодаря ролям в сериалах "Солдаты", "Остановка по требованию" и "Восьмидесятые" попала в Боткинскую больницу с обострением остеохондроза позвоночника.
По информации пропагандистского телеграмм-канала Mash, в ходе обследования врачи нашли множественные доброкачественные образования мозговых оболочек — менингиомы.
Сообщается, что хирурги не собираются их удалять, так как здоровью они не угрожают.
Кто такая Мария Аронова
Мария Аронова - российская актриса. В 2017 году попала в базу украинского сайта "Миротворец" после посещения Крыма. "Это очень грустно. Я никогда не скрывала, что если мне задали бы вопрос о том, где бы я хотела и могла бы жить, то это был бы город Киев. Я очень скучаю по Киеву, безумно люблю Украину. У меня там очень много друзей", — отметила актриса.
Артистка заявила, что ничего не понимает в политике, и выразила сожаление, что теперь не может посетить Украину и приехать на могилу украинского кинорежиссера Максима Паперника, с которым она много работала в Киеве.
Врачам Аронова жаловалась на усилившиеся ноющие боли в области поясницы, которые появились пять лет назад. В 2017 году в СМИ появлялись сообщения, что у актрисы нашли рак, но та информацию не опровергла и не подтвердила.
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Напомним, 1 июня в террористической России похоронили популярную российскую актрису Анастасию Заворотнюк. Российские пропагандистские СМИ сообщили, кому перепадет наследство звезды. Известно, что как только актриса узнала о болезни, она позаботилась о наследстве.
Ранее, предательница Лолита попала в новый скандал и теперь мошенницу, которая втянула певицу в аферу, ждет тюрьма.
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