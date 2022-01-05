Известной украинской телеведущей стало плохо на съемочной площадке во время эфира

Мария Мельник резко почувствовала недомогание во время прямого эфира / instagram.com/mariia_melnik

Ведущей утреннего шоу на канале Україна Ранок з Україною Марии Мельник понадобилась экстренная медицинская помощь прямо во время эфира.

Ей стало плохо на съемочной площадке. Ее коллега по кадру Анатолий Анатолич очень испугался, когда Мельник внезапно стала бледна, как мел.

Ведущей в срочном порядке вызвали скорую помощь. Медики поставили ей капельницу, после которой ей стало гораздо легче.

О хорошем самочувствии Мельник также позаботились и ее коллеги - Виталий Школьный поддерживал ведущую, пока та приходила в себя, словесно, Сергей Еременко напоил горячим чаем, а Анаталоий Анатолич сделал массаж стоп.

Причиной своего недомогания Мария Мельник считает салат из морепродуктов, который она съела накануне.

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Коллеги помогают Марии Мельник прийти в чувство / instagram.com/ranok_ua

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