Оля Полякова экстренно отменила новогодний корпоратив из-за болезни

Певица обессилена, она слегла утром 31 декабря с сильнейшим переутомлением.
Певица Оля Полякова проснулась утром 31 декабря заболевшей. В канун Нового года звезде пришлось отменить корпоратив из-за плохого самочувствия.
Об этом певица сообщила в сторис на своей странице в Instagram.
Артистка засняла себя в постели, без макияжа и с растрепанными волосами: "Всем привет, дорогие мои! Я заболела и не еду на новогодний корпоратив. Знаете ли, когда вы издеваетесь над своим организмом, организм вам в какой-то момент говорит: "А, ты не можешь остановиться? Так я тебя остановлю!" Так произошло со мной. Берегите себя, не болейте, жалейте себя, иначе можно получить в новогоднюю ночь вот такой вот неприятный сюрприз. Пожелайте мне выздоровления. Люблю всех! С наступающим!"
Вчера перед концертом Поляковой в гримерке делали капельницу, сегодня она почувствовала себя настолько плохо, что не смогла встать с постели.
Причиной пошатнувшегося здоровья Полякова считает переутомление из-за напряженного рабочего графика в последние недели перед Новым годом.
Читайте также"Худая и нервная": Оля Полякова испугала фанатов болезненной худобой
Ранее Юрий Горбунов показал редкие кадры Осадчей с ее старшим сыном от первого брака.
Другие интересные новости:
- Новоиспеченный отец Роман Сасанчин рассказал, как себя чувствуют жена и ребенок после родов
- Каким будет новогодний Вечерний Квартал: музыкальные сюрпризы, стриптиз и костюм елки
- Ольга Сумская показала, как и с кем отмечала Новый год 25 лет назад
- Жена Дмитрия Комарова сделала ему неожиданный, но желанный новогодний сюрприз
- "Это было щемящее чувство": Вакарчук рассказал о возвращении на Голос країни и новогодних планах