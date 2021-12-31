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Оля Полякова экстренно отменила новогодний корпоратив из-за болезни

31 декабря 2021, 15:53
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Певица обессилена, она слегла утром 31 декабря с сильнейшим переутомлением.

Артистка еще вчера жаловалась на плохое самочувствие / instagram.com/polyakovamusic

Певица Оля Полякова проснулась утром 31 декабря заболевшей. В канун Нового года звезде пришлось отменить корпоратив из-за плохого самочувствия.

Об этом певица сообщила в сторис на своей странице в Instagram.

Артистка засняла себя в постели, без макияжа и с растрепанными волосами: "Всем привет, дорогие мои! Я заболела и не еду на новогодний корпоратив. Знаете ли, когда вы издеваетесь над своим организмом, организм вам в какой-то момент говорит: "А, ты не можешь остановиться? Так я тебя остановлю!" Так произошло со мной. Берегите себя, не болейте, жалейте себя, иначе можно получить в новогоднюю ночь вот такой вот неприятный сюрприз. Пожелайте мне выздоровления. Люблю всех! С наступающим!"

Вчера перед концертом Поляковой в гримерке делали капельницу, сегодня она почувствовала себя настолько плохо, что не смогла встать с постели.

Причиной пошатнувшегося здоровья Полякова считает переутомление из-за напряженного рабочего графика в последние недели перед Новым годом.

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Оля Полякова заболела на Новый год / instagram.com/polyakovamusic

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