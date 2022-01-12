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Известного актера из Глухаря и Стажеров нашли мертвым

12 января 2022, 14:04

Тело артиста нашел его друг в собственной квартире.

Герилович
Алексей Герилович / ru.kinorium.com

В столице России в Москве обнаружили мертвым 47-летнего российского актера Алексея Гериловича.

Как пишет Телеграмм-портал 112, тело артиста нашел его друг в собственной квартире.

По словам мужчины, он приехал в квартиру артиста, так как Герилович несколько дней не выходил на связь.

"Знакомый открыл дверь в квартиру своим ключом и обнаружил актера мертвым на кухонном полу", - говорится в сообщении.

По некоторым данным, на погибшем не было одежды. Рядом с телом нашли лекарства.

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Причину смерти актера устанавливают эксперты. По факту произошедшего проводится проверка.

Где играл Алексей Герилович

Алексей Герилович известен ролями бандитов в таких популярных сериалах как Глухарь, Отдел, Закон каменных джунглей, Стажеры.

Он сыграл более 60 ролей в различных фильмах.

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Накануне сообщали, что в России в возрасте 49 лет умерла режиссер культовых детских мультфильмов Галина Воропай. Сообщается, что Воропай ушла из жизни в ночь с 29 на 30 декабря.

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