Известного актера из Глухаря и Стажеров нашли мертвым

Тело артиста нашел его друг в собственной квартире.
В столице России в Москве обнаружили мертвым 47-летнего российского актера Алексея Гериловича.
Как пишет Телеграмм-портал 112, тело артиста нашел его друг в собственной квартире.
По словам мужчины, он приехал в квартиру артиста, так как Герилович несколько дней не выходил на связь.
"Знакомый открыл дверь в квартиру своим ключом и обнаружил актера мертвым на кухонном полу", - говорится в сообщении.
По некоторым данным, на погибшем не было одежды. Рядом с телом нашли лекарства.
Причину смерти актера устанавливают эксперты. По факту произошедшего проводится проверка.
Где играл Алексей Герилович
Алексей Герилович известен ролями бандитов в таких популярных сериалах как Глухарь, Отдел, Закон каменных джунглей, Стажеры.
Он сыграл более 60 ролей в различных фильмах.
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Накануне сообщали, что в России в возрасте 49 лет умерла режиссер культовых детских мультфильмов Галина Воропай. Сообщается, что Воропай ушла из жизни в ночь с 29 на 30 декабря.
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