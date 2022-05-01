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Известная украинская певица показала, что осталось от ее квартиры после ракетного удара по Киеву

1 мая 2022, 17:20

В это время звезда была не дома, а в Хмельницкой области, куда россияне в тот день также попали ракетами.

Марина Круть
Марина Круть / соцсети

Украинская бандуристка и певица Марина Круть, более известная под псевдонимом KRUTЬ, показала кадры из своей квартиры, пострадавшей в результате ракетных обстрелов Киева 28 апреля.

Артистка живет на высоком этаже, поэтому взрывная волна не повредила стены, а задела только окна, двери и вещи в помещении.

В это время звезда была не дома, а в Хмельницкой области, куда россияне в тот день также попали ракетами.

В Instagrаm певица рассказала, что ее дом находится в 100 метрах от места, куда прилетели две вражеские ракеты.

"Вчера две ракеты прилетели в 100 метрах от нашего дома в Киеве. В этот же вечер прилетело и в Хмельницкую область, где я сейчас. Взрывной волной повыбивало окна и двери", – рассказала она.

На кадрах видно, что окна на балконе выбиты полностью, поэтому повсюду валяется стекло. Также почти выбило балконную дверь, ведущую в квартиру. Несмотря на то, что в комнате окна уцелели, вещи, оставленные владелицей, разлетелись по всему помещению.

На кухне взрывной волной сбросило вазоны с подоконника, а в спальне – стаканы и бутылки попадали, вероятно, из-за толчков, вызванных попаданием ракеты.

"Ракета залетела прямо в ее квартиру. Светлая память Виктории, которая была нашей соседкой. Теперь и ради еще одного человека мы должны бороться и жить. Я знаю, что многие мои подписчики воюют – ребята, знайте, что после победы все концерты до конца моей жизни бесплатны для вас", – пообещала певица.

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