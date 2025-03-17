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Известная украинская актриса в тяжелом состоянии - диагноз

Элина Чигис
17 марта 2025, 14:24
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Зоя Сивач борется с тяжелым заболеванием.
Зоя Сивач
Зоя Сивач - состояние здоровья / коллаж: Главред, фото: скрин видео

Кратко:

  • Зоя Сивач страдает на рассеянный склероз
  • Сын артистки ухаживает за ней

Украинский известный актер Назар Заднепровский рассказал, что его мама – актриса Зоя Сивач – тяжело больна.

В интервью для kp.ua Назар уточнил, что его маме диагностировали рассеянный склероз.

видео дня

Актер поделился, что состояние Сивач тяжелое, хотя она и может сама себя обслужить, но из своей комнаты не выходит.

Зоя Сивач под присмотром сына
Зоя Сивач под присмотром сына / фото: скрин видео

"Было очень плохо, сейчас стабильно тяжело. Слава Богу, что может сама себя обслужить: памперс переодеть, съесть то, что я приготовил. Но из комнаты не выходит", — рассказал Назар.

Также он уточнил, что все свое свободное время посвящает матери и живет с ней, поэтому редко видится с женой и детьми.

Назар Заднепровский сейчас живет с больной мамой
Назар Заднепровский сейчас живет с больной мамой / фото: instagram.com, Назар Заднепровский

"Сейчас, к сожалению, мы снова мало видимся, потому что стало больше работы и проблемы со здоровьем мамы. Сейчас живу у нее, а к детям и жене приезжаю в гости, когда есть время", — подытожил актер.

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Кто такой Назар Заднепровский?

Назар Заднепровский - родился 9 ноября 1975 года в Киеве в актерской семье. Назар представитель четвертого поколения актерской династии Ткаченко-Заднепровских. Заслуженный артист Украины (2007). Театр имени Ивана Франко считает своим вторым домом.

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