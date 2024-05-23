Известная певица на фоне слухов о тяжелой зависимости сделала важное признание

Lida Lee наконец пришла к ответу, что она пыталась "смыть" со своей жизни алкоголем.

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Lida Lee зависимость - Лида Ли рассказала про свое состояние / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lidalee_official

Украинская певица Lida Lee (Лидия Скорубская) в апреле попала в реабилитационный центр с целью побороть алкогольную зависимость. Ранее артистку замечали в нетрезвом виде после концертов, и эта проблема, вероятно, стала сильно влиять на ее жизнь.

По этой причине она приняла решение лечиться. Впрочем, в клинике Лиду Ли ждал новый удар - свою зависимость она хотела побороть тайно, не вынося на всеобщее обозрение. Но кто-то из ее близкого окружения "слил" ее секрет прессе.

Певица тяжело переживает предательство и много рефлексирует на тему причин развития у нее зависимости. Сейчас она стала все чаще выходить на связь с поклонниками - в Instagram-сторис Скорубская рассказывает про свое эмоциональное состояние и делится философскими размышлениями.

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Так недавно Lida Lee заговорила про болезненные поиски себя, падение и самопрощение - три этапа, которые ей дались особенно трудно. "За все время моей карьеры я бежала. И постоянно задавала себе вопрос - куда и от кого? Я выходила на сцену и пела. Срывала ваши аплодисменты и понимала: я бежала к вам. Меня это спасало. Но... Я морально падала. Когда бежала от клише, что я чья-то - в жизни, на сцене, наверное, и дома. Эти качели разрушили мое состояние, и я впервые упала очень больно. И спасать стала себя сама. И первое, что я сделала - извинилась сама перед собой за то, что когда все меня топили, я не спасла сама себя", - призналась Лида Ли.

Lida Lee зависимость - Лида Ли рассказала про свое состояние / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lidalee_official

Lida Lee зависимость - Лида Ли рассказала про свое состояние / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lidalee_official

Кто такая Lida Lee? Lida Lee (настоящее имя - Лидия Скорубская) - украинская певица. Бывшая участница группы Chica-Band и бэк вокалистка Monatik. Дважды принимала участие в проекте Голос країни (4 сезон - наставник Сергей Лазарев; 10 сезон - наставник Monatik). Также принимала участие в шоу "Танці з зірками-8" и "Х-фактор". Дмитрий Монатик был ее продюсером с 2020 по 2021 год.

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