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Издевается: в сети обсуждают, как Гарри относится к Меган Маркл

Алена Кюпели
23 ноября 2024, 16:47
177
Ходят слухи, что в королевской семье все не очень-то и гладко.
принц Гарри, Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл все чаще появляются по-отдельности/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Коротко:

  • Принц Гарри не пригласил Меган на рождество
  • Говорят, что ему комфортнее без нее

Принц Гарри решил быть один во время празднования Рождества.

По данным RadarOnline.com, благотворительная организация 40-летнего мужчины Scotty’s Little Soldiers разослала электронное письмо, в котором сообщалось о праздничном мероприятии.

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Между тем, Меган Маркл вообще не была включена в него.

В письме говорилось: "Принц Гарри хотел бы связаться по телефону с как можно большим количеством наших членов, чтобы пожелать вам всем веселого Рождества. Он понимает, что праздничный сезон может быть трудным для вас, и хочет, чтобы вы знали, что он думает о вас".

В письме также говорилось, что пять человек получат возможность поговорить с Гарри напрямую, и что он ответит на несколько вопросов, которые, конечно же, будут проверены.

Приглашение заканчивалось словами: "Это ваш шанс узнать герцога поближе и узнать, что такое Рождество для принца!"

Scotty’s Little Soldiers — благотворительная организация, которая работает с детьми военнослужащих, потерявших близких. Несмотря на благое дело, жена Гарри, как ожидается, не будет присутствовать.

Это происходит на фоне того, что Гарри продолжает путешествовать один. Кроме того, ходят слухи о том, что пара движется к возможному разрыву.

Недавно герцог Сассекский удивил поклонников незапланированным появлением на телевидении в Канаде, посетив спортивное мероприятие Grey Cup. Однако Маркл снова не было рядом.

Королевский биограф Хьюго Викерс, 72 года, поделился, что, по его мнению, Гарри чувствует себя более комфортно, когда его жены нет рядом.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что принц Уильям и Кейт Миддлтон публично пошли на примирение с принцем Гарри. Именно так королевские эксперты оценили широкий жест Уэльских по отношению к мятежному герцогу Сассекскому.

Также Кейт Миддлтон сделала официальное заявления про свою борьбу с раком. Принцесса Уэльская девять месяцев боролась со страшным недугом и повышенным внимание общественности к своему здоровью.

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Кто такой принц Гарри

Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия.

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