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Кейт Миддлтон сделала официальное заявления про свою борьбу с раком

Анна Подгорная
9 сентября 2024, 21:36
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Принцесса Кэтрин Уэльская ответила на важный вопрос о своей долгой, болезненной и страшной борьбе за жизнь.
Кейт Миддлтон с детьми
Кейт Миддлтон рак - принцесса Кэтрин Уэльская завершила лечение от онкологии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

В марте 2024 года принцесса Кэтрин Уэльская после продолжительного отсутствия на публике была вынуждена выступить с заявлением - она призналась, что ей диагностировали онкологию. В связи с этим британская королевская семья была вынуждена пережить сложный период, а сама Кейт Миддлтон - перенести тяжелое лечение.

Сегодня на официальной странице принца и принцессы Уэльских в Instagram появилось новое видеообращение от Кэтрин. В нем будущая королева Великобритания сообщила очень важную новость.

Трогательный видеоролик показывает семью Кейт Миддлтон: прогулки с детьми и мужем по лесу, пикники под открытым небом, игры в карты с родителями - простые радости, которые принцесса стала ценить еще больше в связи с опасной болезнью, которая подорвала ее организм.

видео дня

В комментарии к видео принцесса Кэтрин Уэльская поделилась, что завершила курс химиотерапии, и поблагодарила всех за оказанную ей и ее семье поддержку. Также она анонсировала постепенное возвращение к своим королевским обязанностям.

"Сейчас, когда лето подходит к концу, я не могу передать словами, какое это облегчение - наконец-то закончить курс химиотерапии. Последние девять месяцев были невероятно тяжелыми для нашей семьи. Жизнь, как вы знаете, может измениться в одно мгновение, и нам пришлось искать способ передвигаться по бурным водам и неизвестным дорогам. Путь рака сложен, страшен и непредсказуем для всех, особенно для тех, кто рядом с вами. Смирившись с этим, вы сталкиваетесь с собственной уязвимостью так, как никогда раньше не задумывались, а вместе с этим и с новым взглядом на все. Это время, прежде всего, напомнило нам с Уильямом о необходимости задуматься и быть благодарными за простые, но важные вещи в жизни, которые многие из нас часто принимают как должное. Просто любить и быть любимым. Сейчас я делаю все возможное, чтобы оставаться свободной от рака. Хотя я закончила химиотерапию, мой путь к выздоровлению и полному восстановлению долог, и я должна продолжать принимать каждый день таким, каким он есть. Однако я с нетерпением жду возвращения на работу и нескольких публичных выступлений в ближайшие месяцы, когда смогу. Несмотря на все, что было до этого, я вступаю в новую фазу выздоровления с новым чувством надежды и благодарности за жизнь. Мы с Уильямом очень благодарны за поддержку, которую нам оказывают, и черпаем силы у всех, кто помогает нам в это время. Доброта, сочувствие и сострадание каждого были поистине восхитительны. Всем тем, кто продолжает свой путь к избавления от рака, я остаюсь с вами, бок о бок, рука об руку. После тьмы наступает свет, так пусть же этот свет будет ярким", - говорит принцесса Кэтрин Уэльская.

Смотрите видео Кейт Миддлтон, которым она сообщила про завершение химиотерапии:

Кто такая Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

инфографика Кейт Миддлтон
Кто такая Кейт Миддлтон / Инфографика Главред

Кейт Миддлтон - последние новости:

Ранее стало известно, как выглядело второе свадебное платье Кейт Миддлтон. Широкая публика видела лишь один наряд принцессы, однако для частной вечеринки по случаю бракосочетания Кэтрин подобрала другой лук.

Также источник из окружения принца и принцессы Уэльских сообщил, как изменились отношения в их браке на фоне онкологии и сложного лечения Кэтрин.

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