"Из Зе он превратился в Зеленского": Кондратюк объяснил, почему перестал критиковать президента

Кондратюк объяснил, почему перестал критиковать президента / скриншот

Продюсер Игорь Кондратюк, который довольно частно критиковал президента Владимира Зеленского и его команду, после начала войны успокоился.

В интервью Славе Демину он признался, что с 24 февраля топ-темой для всей страны стали события на фронте, так что ему, как и украинцам, не до критики власти. У нас сейчас один общий враг – Россия.

"Любая критика нынешнего президента ослабляет нашу позицию в этой войне… Я отдал ему должное. Он из Зе превратился в Зеленского, он добавил все буквы в свою фамилию", – заявил Игорь Кондратюк.

Он добавил, что с 2019 года был идейным противником Зеленского, поскольку считает, что человек без политического опыта не может возглавить страну и, судя по всему, к критике президента Кондратюк все-таки вернется, но после победы.

Читайте также"Ты села в лужу": Кондратюк припомнил, как Могилевская влипла в скандал из-за ЯнуковичаРанее сообщалось, что украинский продюсер, шоумен и телеведущий Игорь Кондратюк раскритиковал артистов, которые до вторжения России в Украину 24 февраля выступали в РФ и поддерживали преступную политику Путина.

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