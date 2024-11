"Из-за финансовых махинаций": Ани Лорак не дают гражданство в РФ - детали

Ани Лорак продлила патент на псевдоним.

Ани Лорак отклонили заявление на российское гражданство

Предательница хочет получить вид на жительство в Испании

Предательница Украины Ани Лорак, которая продолжает жить и работать в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в родной стране, соврала в заявлении на российское гражданство.

Украинский популярный блоггер-обозреватель Богдан Беспалов рассказала на своем YouTube-канале рассказал подробности поступка предательницы, о чем узнал от собственных источников.

"Украина позволила Каролине продлить свой патент на собственный псевдоним еще на 10 лет. Заявление на российское гражданство ей отклонили, но там есть еще время на рассмотрение. У нее проблемы из-за финансовых махинаций, плюс брат ненадежный, глазами Российской Федерации, и она соврала в заявлении на российское гражданство о роде его деятельности", - отметил блоггер.

Также известно, что запроданка уже не может вести бизнес в РФ на собственное имя.

"Оказалось, что она брала консультацию как получить гражданство Израиля. Какая же она тупая! Сейчас она хочет получить вид на жительство в Испании. У нее нет четкой позиции и понимания кто она: украинка, россиянка или испанка... Это тот человек, который будет приспосабливаться к любым условиям, чтобы иметь возможность зарабатывать и красиво жить", - сказал Беспалов.

Кто такая Ани Лорак? Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

Напомним, как сообщал Главред, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".

А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на день рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

