Из юной старлетки в актрису одной роли: как сейчас выглядит главная героиня сериала Элен и ребята

В начале девяностых яркой и насыщенно жизни Элен Жерар завидовали все. Что же теперь произошло с актрисой, которую "ее ребята" преследуют до сих пор?

Элен и ребята был лишь первым сериалом истории Элен Жерар, которая продолжается и в наши дни / instagram.com/helenerolles.officiel

Приключения молодой, привлекательной студентки Элен Жирар и ее друзей, которые вместе учатся на факультете социологии, но мечтают о музыкальной карьере, в 1992 году буквально захватили весь мир.

Изначально продюсеры французского сериала "Элен и ребята" даже не рассчитывали на такой оглушительный успех. Они ставили на сериал "Первые поцелуи", в эпизодах которого и появилась впервые на экранах Элен Ролле. Она играла старшую сестру главной героини, но настолько понравилась зрителям, что "получила" собственный сериал с самостоятельной сюжетной линией.

С 1992 по 1994 годы "Элен и ребята" делились своими жизненными историями со зрителями - каждую серию у экранов ждали более 6.5 миллионов зрителей. Популярность сериала стала сходить на нет, когда критики начали ругать "Элен" за однообразный сюжет, действие которого происходит в одних и тех же локациях, и излишнюю "прилизанность" - идеальные юноши и девушки живут в своем идеальном мире без забот и проблем.

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Тогда сериал решили закрыть. Но история Элен (она, и ее "киновозлюбленный" Николя - единственные, кто остался от первоначального состава) продолжилась в сериалах "Грезы любви" (1995-1996) и "Каникулы любви" (1996-2007).

Впрочем, за 15 лет хитросплетение судеб Элен и ее друзей не утратила актуальности. Более того - персонажи повзрослели, повзрослела и их аудитория. Теперь зрители, которые выросли на сериале "Элен и ребята" захотели увидеть, чем же живут их любимые персонажи сейчас. И режиссеры не отказали им в этом удовольствии. С 2011 года на экраны выходит сериал "Тайны любви" - уже 30 сезонов неугомонная Элен, которая, впрочем, больше не мечтает стать супер-звездой и не просиживает часами за кофе у Альфредо, живет свою лучшую жизнь.

Элен Ролле в сериале Элен и ребята / imdb.com

В этом актриса Элен Ролле очень похожа на Элен Жерар - 56-летняя артистка продолжает жить сериалом, что обеспечивает ей успех и всенародную любовь. Она не стала суперзвездой (как и другие актеры из сериала), однако имела свои минуты славы. Она не забросила музыку, и выпустила целых 10 альбомов (самый популярный, Je m'appelle Hélène, трижды платиновый, выпущенный в 1993 году), она не забросила съемки, но по-прежнему играет Элен с ее совсем уже не молодыми ребятами, которых объединяют совершенно другие мечты.

Как выглядит Элен Ролле сейчас / instagram.com/helenerolles.officiel

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