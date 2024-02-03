Исторический момент: alyona alyona и Jerry Heil взорвали сцену Нацотбора своим номером

Дуэт Jerry Heil и alyona alyona выступили с песней "Teresa & Maria" в эфире национального отбора на конкурс Евровидение 2024.
По словам Джамалы, этот номер - это исторический момент, ведь впервые два участника объединились и создали номер специально для конкурса.
"Может, я ошибаюсь, но это исторический момент для "Евровидения", когда две топовые артистки объединились. Вы сделали песню очень качественную. У нее крутой куплет, припев. Единственное, здесь есть тема религии, а с ней нужно быть осторожно", – добавила Джамала.
Смотреть выступление артисток можно тут
Напомним, ранее букмекеры определили вероятного победителя Нацотбора на Евровидение-2024. С абсолютным отрывом от остальных участников - с вероятностью 54% - победу предрекают дуэту Jerry Heil и alyona alyona с песней "Teresa & Maria". На втором месте оказался певец Melovin с треком "Dreamer" - 17%. Тройку фаворитов замыкает Anka - песня "Палала" может принести ей победу на Национальном отборе с вероятностью в 8%.
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