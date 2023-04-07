"Испанский стыд": пластические эксперименты Киркорова достигли апогея

Одиозный российский певец Филипп Киркоров не прекращает экспериментировать с внешностью.
Судя по всему, уже не осталось мест на его теле, над которыми не поработали бы пластические хирурги. В сети появилось фото, на котором видно, что теперь Киркоров взялся за лицо.
Теперь певец носит короткие седые волосы, которые всегда почему-то стоят дыбом, и такую же седую бородку. Также Кикроров не брезгует автозагаром.
Пользователи сети были, мягко говоря, удивлены обновленной внешностью певца.
"Испанский стыд", "Что за чучело", "Дед мороз, самый настоящий", "На Бедроса стал похож", "Бровки позаимствовал у Жанки Агузаровой", "Кен на пенсии", - писали в комментариях под снимком.
Напомним, одиозный российский певец Филипп Киркоров, который недавно попал в санкционный список Украины, в очередной раз изменил себе внешность. В сети появилось фото, на котором Филипп Киркоров показал новое лицо после визита к пластическому хирургу.
Также сообщалось, что певица Саша, которая уехала из России еще 90-х годах, поставила на место одиозного Филиппа Киркорова, который в последнее время изменился до неузнаваемости.
Александра Антонова (настоящее имя артистки) не удержалась от критики в адрес Филиппа Киркорова, который недавно лег под нож пластического хирурга.
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