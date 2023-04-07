"Испанский стыд": пластические эксперименты Киркорова достигли апогея

Скандальный Филипп Киркоров за несколько месяцев изменился до неузнаваемости.

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Пластические эксперименты Киркорова достигли апогея / скриншот YouTube

Одиозный российский певец Филипп Киркоров не прекращает экспериментировать с внешностью.

Судя по всему, уже не осталось мест на его теле, над которыми не поработали бы пластические хирурги. В сети появилось фото, на котором видно, что теперь Киркоров взялся за лицо.

Теперь певец носит короткие седые волосы, которые всегда почему-то стоят дыбом, и такую же седую бородку. Также Кикроров не брезгует автозагаром.

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Пользователи сети были, мягко говоря, удивлены обновленной внешностью певца.

Киркоров после пластики / соцсети

"Испанский стыд", "Что за чучело", "Дед мороз, самый настоящий", "На Бедроса стал похож", "Бровки позаимствовал у Жанки Агузаровой", "Кен на пенсии", - писали в комментариях под снимком.

В Сети "оценили" вид Киркорова / скриншот

Напомним, одиозный российский певец Филипп Киркоров, который недавно попал в санкционный список Украины, в очередной раз изменил себе внешность. В сети появилось фото, на котором Филипп Киркоров показал новое лицо после визита к пластическому хирургу.

Также сообщалось, что певица Саша, которая уехала из России еще 90-х годах, поставила на место одиозного Филиппа Киркорова, который в последнее время изменился до неузнаваемости.

Александра Антонова (настоящее имя артистки) не удержалась от критики в адрес Филиппа Киркорова, который недавно лег под нож пластического хирурга.

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