Ни волос, ни прежней бороды: во что превратился Киркоров после пластики

Одиозный Филипп Киркоров продолжает экспериментировать со внешностью.

Во что превратился Киркоров после пластики / скриншот YouTube

Одиозный певец Филипп Киркоров, который в последнее время изменился до неузнаваемости, сделал подтяжку лица, век и избавился от пары десятков кило.

И на этом он не остановился. В сети появилось видео, но котором он показал новые изменения во внешности.

На опубликованных кадрах видно, что от белокурых волос до плеч и черной бородки не осталось и следа.

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Теперь растительность на лице Киркорова выкрашена в пепельный цвет, а похож скандальный певец на обычного деда.

Киркоров вновь изменил внешность / скриншот соцсети

Напомним, одиозный российский певец Филипп Киркоров, который недавно попал в санкционный список Украины, в очередной раз изменил себе внешность. В сети появилось фото, на котором Филипп Киркоров показал новое лицо после визита к пластическому хирургу.

Также сообщалось, что певица Саша, которая уехала из России еще 90-х годах, поставила на место одиозного Филиппа Киркорова, который в последнее время изменился до неузнаваемости.

Александра Антонова (настоящее имя артистки) не удержалась от критики в адрес Филиппа Киркорова, который недавно лег под нож пластического хирурга.

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