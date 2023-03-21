УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Ирина Билык понежилась в утренних объятиях Дмитрия Коляденко

21 марта 2023, 16:20
Бывшие возлюбленные все чаще появляются вместе, провоцируя слухи про свое воссоединение.
Ирина Билык, Дмитрий Коляденко
Ирина Билык и Дмитрий Коляденко снялись в утренних объятиях друг друга / facebook.com/bilyk.iryna

Украинская певица, Народная артистка Украины и поэтесса-песенник Ирина Билык сейчас находится на гастролях за границей вместе со своим бывшим избранником Дмитрием Коляденко. Эпатажная парочка продолжает при каждом удобном случае подогревать слухи про их любовное воссоединение.

На своей странице в Facebook Билык опубликовала снимок с Коляденко, на котором звезды нежно обнимают друг друга, глядя в камеру. Фото было выполнено в Праге, Чехия. Объятиями бывших партнеров никого не удивишь, а вот подпись к кадру показалась поклонникам Билык и Коляденко, как пары, с ярким намеком.

"Приветствуем вас в утренний час! Друзья, у нас есть к вам вопрос: А кого вы обнимаете (или хотели бы обнять) с утра?", - пишет Билык. Фанаты в комментариях отметили, что, судя по счастливым лицам знаменитостей, они как раз находятся в самых желанных объятиях.

видео дня

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко состояли в отношениях с 2003 по 2006 год. Яркая пара так и не узаконила свои отношения, и запомнилась зрителям не только как тандем звезд, но и своими скандалами. Певица признавалась, что она с хореографом часто ссорилась из-за ревности, и порой даже доходило до драк.

Несмотря на это, Билык и Коляденко остаются близкими друзьями, а их совместные выходы в свет неизменно провоцируют слухи про воссоединение пары.

Ирина Билык, Дмитрий Коляденко
Ирина Билык и Дмитрий Коляденко снялись в утренних объятиях друг друга / facebook.com/bilyk.iryna

Ранее в СМИ появилась новая версия причины, по которой расстались Ханде Эрчел и Керем Бюрсин - во всем винят разлучницу Демет Оздемир, новую партнершу "Серкана Болата".

Также испанский футболист Жерар Пике, которого недавно бросила Шакира из-за его постоянных измен, впервые прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг их разрыва.

Другие новости про Ирину Билык:

Ирина Билык шоу-бизнес Дима Коляденко новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:20

Ирина Билык понежилась в утренних объятиях Дмитрия Коляденко

16:10

Обсуждали утечку важной информации и атаки врага: Зеленский срочно собрал СтавкуВидео

16:01

ВСУ зайдут на территорию России: журналист раскрыл сценарий смуты в РФ

16:00

Доверия минимум: знаки зодиака, которые не умеют хранить секретыВидео

15:59

"Войска НАТО не укрепят границу Украины": в этом году надо завершить текущую фазу войны – ЯковенкоВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:40

Зачем класть использованный чайный пакетик в холодильник: способ, который удивит

15:13

Что грозит призывникам за неявку в военкомат: адвокат озвучил последствияВидео

15:08

Шпинат, руккола и базилик: как и когда нужно сажать полезные растения

15:01

Тарифы вырастут минимум на 60 гривен: в Украине поднимают цены на водуВидео

Реклама
14:51

ВСУ пойдут в наступление на двух направлениях для прорыва "коридора" в Крым – Bild

14:47

Астролог Влад Росс указал точный месяц, когда могут убить ПутинаВидео

14:38

Димопулос отреагировала на скандальные слова Джеджулы о сынеВидео

14:26

В какой день апреля нельзя ничего делать: лунный календарь на апрель 2023

14:13

Витаминная бомба весной: рецепт простейшего и изумительного салата за 5 минутВидео

14:10

"Врачи сказали, что в рубашке родилась": старшая дочь Поляковой загремела в больницу

14:04

"Не такие мы друзья, как прежде": Positiff откровенно признался, что испортило его дружбу с ПотапомВидео

14:00

"Поставки боеприпасов России уже идут": Яковенко объяснил, насколько далеко зайдет КитайВидео

13:59

Нарыдал: Путин вручит премию украинскому балеруну, который набил портрет террориста на грудиВидео

13:58

Магнитом притягивают блага: имена мужчин, которые всегда при деньгах

13:29

Финансирует ВСУ: в России взялись за МеладзеВидео

Реклама
13:27

Кто разбогатеет в апреле: 3 знака зодиака получат неожиданную прибыльВидео

13:21

Китай продал РФ дронов на 12 млн долларов с начала полномасштабной войны – The New York TimesВидео

12:46

Станут мягче пуха: 5 способов, как смягчить "дубовые" полотенца

12:43

Верховная Рада проголосовала за расширение полномочий Федорова и назначила двух министров

12:36

Оккупанты пытаются продвигаться к центру Бахмута, но встречают мощный отпор ВСУ - СырскийВидео

12:28

"Тряпка, заткнись": Гиркин в истерике плюнул в лицо Путину за провалы в войнеВидео

12:25

Нужно ли протыкать и как правильно завязать: все, что нужно знать о пакете для запекания

12:00

Гороскоп на завтра 22 марта 2023: Овну – расставание, Стрельцам – новые отношенияВидео

11:50

"Путин - вежливый человек": Шольц рассказал о своих разговорах с диктатором РФ

11:47

"РФ влупит ракетами": астролог предупредила о 3 самых опасных днях в конце мартаВидео

11:34

ЧВК Вагнера против кадыровцев: Россию разорвет война кланов – журналист РФ

11:27

Как быстро подружить кошку и собаку в домашних условиях

11:19

"Путин не должен выиграть": Шольц заявил, что не верит в скорое завершение войны в УкраинеВидео

11:18

Как и когда сажать чеснок весной: тайная добавка – и сусеки будут ломиться от урожая

10:59

"Путин будет вынужден бежать": завершение войны возможно в этом году - экспертВидео

10:48

"ВСУ несколько месяцев будут ломать военный хребет РФ": старая техника россиян станет проблемой – экспертВидео

10:44

Удары по железной дороге и складам РФ: новые детали мощной "бавовны" в Джанкое

10:03

"Берегите меня": Пугачева обратилась к Путину, но поплатиласьВидео

10:00

Расклад Таро на новолуние 21 марта 2023: кого ждет разочарование, а кого - невероятна удачаВидео

09:56

"В Киеве будут наводнение и апокалипсис, если монахи уйдут": в Лавре объяснили угрожающие сообщенияВидео

Реклама
09:38

Путин терпит фиаско: Украина вернула более половины захваченных территорий – Белый дом

09:33

Главная цель Путина очевидна – затянуть войну до 2024 года: российский социолог назвал причинуВидео

09:00

Гороскоп на сегодня 21 марта 2023: Рыбам – нервотрепка, Тельцу – незапланированный ремонтВидео

09:00

Украинская армия летом будет ломать хребет РФ, есть шанс на завершение войны в этом году - СамусьЭксклюзив

08:53

Путин скрыто унизил Си Цзиньпина - росСМИ

08:47

Си принял от Путина поцелуй в задницу и теперь может приказать завершить войнумнение

08:42

Калибры перевозили по железной дороге: в ОК Юг оценили удар по оккупантам в Джанкое

08:35

"Двойники Путина существуют": специалисты назвали один признак, по которому их можно распознатьВидео

07:51

В бою с оккупантами погиб защитник из Прикарпатья: он вернулся из-за границы, чтобы защищать Украину

07:45

РФ потеряет инициативу на фронте: оккупанты активизировались, чтобы успеть достичь успехов – ISWВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять