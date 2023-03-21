Ирина Билык понежилась в утренних объятиях Дмитрия Коляденко

Бывшие возлюбленные все чаще появляются вместе, провоцируя слухи про свое воссоединение.

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко снялись в утренних объятиях друг друга / facebook.com/bilyk.iryna

Украинская певица, Народная артистка Украины и поэтесса-песенник Ирина Билык сейчас находится на гастролях за границей вместе со своим бывшим избранником Дмитрием Коляденко. Эпатажная парочка продолжает при каждом удобном случае подогревать слухи про их любовное воссоединение.

На своей странице в Facebook Билык опубликовала снимок с Коляденко, на котором звезды нежно обнимают друг друга, глядя в камеру. Фото было выполнено в Праге, Чехия. Объятиями бывших партнеров никого не удивишь, а вот подпись к кадру показалась поклонникам Билык и Коляденко, как пары, с ярким намеком.

"Приветствуем вас в утренний час! Друзья, у нас есть к вам вопрос: А кого вы обнимаете (или хотели бы обнять) с утра?", - пишет Билык. Фанаты в комментариях отметили, что, судя по счастливым лицам знаменитостей, они как раз находятся в самых желанных объятиях.

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Ирина Билык и Дмитрий Коляденко состояли в отношениях с 2003 по 2006 год. Яркая пара так и не узаконила свои отношения, и запомнилась зрителям не только как тандем звезд, но и своими скандалами. Певица признавалась, что она с хореографом часто ссорилась из-за ревности, и порой даже доходило до драк.

Несмотря на это, Билык и Коляденко остаются близкими друзьями, а их совместные выходы в свет неизменно провоцируют слухи про воссоединение пары.

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко снялись в утренних объятиях друг друга / facebook.com/bilyk.iryna

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