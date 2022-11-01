Иракли Макацария показал нежные поцелуи со своей 20-летней женой

Лиза Чичуа, как принцесса Жасмин, околдовала "Холостяка" своим очарованием.
Летом грузинский бизнесмен и продюсер, главный герой 6 сезона романтического реалити Холостяк, участник танцевального шоу Танці з зірками Иракли Макацария женился на Лизе Чичуа, 20-летней студентке медицинского факультета.
До свадьбы пара состояла в отношениях более полутора лет. И хоть Макацария ранее показывал себя заядлым холостяком, который не верит в любовь и романтику, молодая девушка растопила его сердце.
Теперь же гордый муж при каждом удобном случае хвастается красотой и талантами своей избранницы. Так недавно на его странице в Instagram появилась серия фото в нежных объятиях Лизы.
Макацария ни на секунду не оставляет жену одну. На первом снимке он нежно целует Лизу в висок, на втором - обнимает за талию.
Поклонники пары отмечают: вместе они напоминают сказочных персонажей из мультфильмов Диснея - красивые принц и принцесса, вечно влюбленные и вечно молодые.
Ранее стало известно, что участник 2 сезона Холостячки Роман Свечкоренко сделал предложение своей девушке, которую встретил сразу же после того, как выбыл с проекта.
Также участник 2 сезона Холостячки, главной героиней которого была Злата Огневич, подводный фотограф и фридайвер Андрей Хветкевич недавно совершил каминг-аут, как бисексуал, и рассказал, кто из мужчин привлекал его на проекте.
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