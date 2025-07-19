Именитая Серена Уильямс похвасталась роскошным прессом в бикини

Семикратная победительница Уимблдона, американская теннисистка Серена Уильямс показала свою роскошную спортивную фигуру после вторых родов.
Соответствующими фото она поделилась на своей странице в Instagram.
Великая теннисистка позировала в бикини-топе, плавках и вязаной крючком юбке приятного оттенка барвинкового синего во время гламурной прогулки на яхте с друзьями.
Легенда тенниса, известная своими роскошными нарядами, даже согласовала образы со своими подругами, которые, отдыхая на яхте, носили такие же яркие вязаные накидки.
В Instagram Stories она выразила благодарность стилисту Линдре Имани за создание стильных образов для группы в стиле "морской шик".
"Мы с моими девочками… сегодня вечером на улице", — подписала спортсменка карусель.
Поклонники многократной чемпионки Уимблдона ринулись в комментарии, чтобы выразить восхищение свежими фотографиями с летних каникул.
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Отметим, Главред ранее рассказал, когда и где посмотреть бой Усик-Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира. Во время реванша Усик снова будет защищать свои титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.
Также сообщалось, что Екатерина Усик примчалась к мужу в Лондон, чтобы поддержать его перед боем с Дюбуа. На своей странице в Instagram Екатерина опубликовала снимки, на которых показалась в объятиях мужа.
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