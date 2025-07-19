Именитая Серена Уильямс похвасталась роскошным прессом в бикини

Спортсменка отправилась на отдых со своими подругами.

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Серена Уильямс показала шикарную фигуру / Коллаж Главред, фото Instagram/serenawilliams

Семикратная победительница Уимблдона, американская теннисистка Серена Уильямс показала свою роскошную спортивную фигуру после вторых родов.

Соответствующими фото она поделилась на своей странице в Instagram.

Великая теннисистка позировала в бикини-топе, плавках и вязаной крючком юбке приятного оттенка барвинкового синего во время гламурной прогулки на яхте с друзьями.

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Серена Уильямс показалась на яхте с подругами / Фото Instagram/serenawilliams

Легенда тенниса, известная своими роскошными нарядами, даже согласовала образы со своими подругами, которые, отдыхая на яхте, носили такие же яркие вязаные накидки.

Серена Уильямс показалась на яхте с подругами / Фото Instagram/serenawilliams

В Instagram Stories она выразила благодарность стилисту Линдре Имани за создание стильных образов для группы в стиле "морской шик".

"Мы с моими девочками… сегодня вечером на улице", — подписала спортсменка карусель.

Серена Уильямс показалась на яхте с подругами / Фото Instagram/serenawilliams

Поклонники многократной чемпионки Уимблдона ринулись в комментарии, чтобы выразить восхищение свежими фотографиями с летних каникул.

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Отметим, Главред ранее рассказал, когда и где посмотреть бой Усик-Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира. Во время реванша Усик снова будет защищать свои титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

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