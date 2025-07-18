Екатерина Усик примчалась к мужу в Лондон - причина

Екатерина Усик всегда поддерживает мужа.

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Александр Усик - бой с Дюбуа / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Усик

Кратко:

Екатерина Усик находится в Лондоне

Какие снимки она показала

Жена украинского боксера Александра Усика – бизнес-вумен Екатерина Усик – прилетела к мужу в Лондон, чтобы подержать его перед боем с Дюбуа. Отметим, поединок состоится в субботу, 19 июля.

На своей странице в Instagram Екатерина опубликовала снимки, на которых показалась в объятиях мужа.

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Отметим, ранее Усик рассказывала, что присутствует на всех боях мужа, поскольку он слушает только ее.

Екатерина Усик с мужем / фото: скрин instagram.com, Екатерина Усик

Напомним, супруги воспитывает четырех детей, их сыновья живут в Испании с родителями Екатерины, а дочери с ней. Также недавно жена боксера рассказывала, как она расставалась с Александром в юности.

Супруги Усики пережили много испытаний / фото: instagram.com, Екатерина Усик

"Саня был моей первой любовью, которая приносит страдания. Он вел себя ужасно. Такое впечатление, что он испытывал меня. Мне так плохо было. Мне еще было 15 лет, гормоны… И, например, мы договариваемся о встрече и он не приходит. А у нас отношения. Где-то обманывал по-детски. Мне надоело и я бросила его. Три года были отношения. И мы разошлись на два года, у меня были отношения с другими парнями. А потом мы сошлись с Сашей назад. Но мы с ним всегда дружили", – призналась Екатерина.

Александр Усик / инфографика: Главред

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О персоне: Александр Усик Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

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