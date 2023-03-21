"Им не хватило мозгов в голове": Усик рассказала, какие 2 вещи оккупанты украли из дома под Киевом

Дом в Ворзеле – это отдельная история. Этот дом перетерпел оккупантов, говорит жена украинского боксера Александра Усика Катерина.

Александр Усик / телеканал Киев, соцсети

В начале полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты ворвались в дом украинского чемпиона Александра Усика в Ворзеле.

После изгнания армии РФ и возвращения на родину спортсмен и его супруга решили приютить там одну из семей, которая пострадала от агрессоров.

Об этом в интервью порталу Чемпион рассказала жена объединенного чемпиона Екатерина Усик.

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По ее словам, оккупанты украли бойлер также пытались украсть генератор. Однако просто не смогли запустить генератор и решили, что он сломался и не работает.

Дом Усика / телеканал Киев

"Дом в Ворзеле – это отдельная история. Этот дом перетерпел оккупантов! И это, конечно, значительно ухудшило его состояние. Из нашего дома оккупанты (ред) украли бойлер. Генератор остался чудом – они его вытащили, но им не хватило мозгов в голове его включить. Подумали, что он сломан и оставили, когда бежали оттуда. Сейчас там живет украинская семья с маленьким ребенком, которая из-за войны потерял свое жилье – в их многоэтажку в Ирпене попал снаряд. Глава семьи сначала занимался восстановлением нашего дома, а потом мы с Саней предоставили его семье возможность пока пожить там", – сообщила Катерина.

Напомним, ранее Александр Усик заявлял, что Путин постоянно демонстрирует якобы силу, что в реальности является обманом. Он назвал российского диктатора слабым.

"Он все это делает, показывая, что он сильный, и красивый. На самом деле он не такой, это все обман. Он показывает, что он сильный, но он слабый. Путин показывает, какой он, но он очень слабый", - подчеркнул боксер.

До того оккупационные власти Крыма лишили звания украинского боксера Александра Усика. У спортсмена отобрали награду "За верность долгу"

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