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"Икона": Надя Дорофеева показала, как с детства изменился ее стиль

Анна Подгорная
24 июля 2023, 17:08 обновлено 24 июля, 17:08
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На детских фото Дорофеевой уже можно разглядеть артистичную натуру со своим видением мира моды.
Надя Дорофеева
Надя Дорофеева в детстве - Dorofeeva показала модные луки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева покоряет не только музыкальные площадки страны новыми треками, но и завоевывает славу негласной иконы стиля. В то же время имидж - одна из причин по которой артистку критикуют.

Как бы там ни было, Додо может похвалиться самобытностью, достойной уважения и признания своих поклонников. Впрочем, хватает певице и самоиронии.

Недавно на своей странице в Instagram она показала серию своих фото из детства, сравнив снимки со своими современными луками. Подборка получилась очень яркой - артистичной Дорофеева была с самого детства.

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"Правильно говорят, что фундамент образования, привычек, вкусов - закладывается в детстве. Смотрю на то, как изменился мой стиль, и ржу, потому что никак", - пишет Надежда.

Поклонники поддерживают ее в комментариях, и отмечают характерный стиль Дорофеевой: "Ікона стилю з дитинства", "В дитинстві така гарнюня, а зараз ікона", "Гарний смак стилю ще з народження!", "А вона все так само прекрасна", "Краса, яка не змінюється з роками" и др.

Ранее стало известно, что украинская певица Надя Дорофеева вышла замуж за Мишу Кацурина, ресторатора и бывшего друга, с которым начала встречаться прошлой весной.

Также украинский дизайнер Катя Сильченко, которая создает наряды для первой леди Украины Елены Зеленской, раскрыла секрет фаты Нади Дорофеевой на ее свадьбе с Мишей Кацуриным.

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