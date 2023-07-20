Как свадьба меняет людей: муж Дорофеевой кардинально преобразился

Леся Никитюк показала Мишу Кацурина таким, каким его не видела даже жена.

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Миша Кацурин сменил имидж с подачи Леси Никитюк / коллаж: Главред, фото: instagram.com/misha_katsurin

Новообразованная семья украинского ресторатора Миши Кацурина и певицы Нади Дорофеевой продолжает принимать поздравления по случаю свадьбы, которая состоялась совсем недавно.

Для обоих молодоженов это - не первый брак (второй у Додо, и третий у Кацурина), поэтому к важному событию они в публичном пространстве относятся с легкостью.

Недавно пара встретилась с украинской ведущей Лесей Никитюк. За обедом она презентовала им забавное фото в рамке, которое ранее показала на своей странице в Instagram. На снимке изображены Миша и Надя "стилизованные" под жениха и невесту из 90-ых.

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Также Никитюк показала фото со встречи с молодоженами, на котором Кацурин появился в непривычном образе - с длинными волосами, усами и бородой. Новый лук мужчине оказался очень к лицу, но все же немало удивил поклонников, которые не привыкли видеть Мишу таким.

Миша Кацурин сменил имидж с подачи Леси Никитюк / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Ранее Миша Кацурин рассказал, как отгулял необычный мальчишник перед свадьбой с Надей Дорофеевой - друзья жениха устроили для него "развлечение" с общественно важным смыслом.

Также украинский дизайнер Катя Сильченко, которая создает наряды для первой леди Украины Елены Зеленской, раскрыла секрет фаты Нади Дорофеевой на ее свадьбе с Мишей Кацуриным.

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