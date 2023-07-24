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Игорь Кондратюк показал редкие фото с женой и детьми

Анна Подгорная
24 июля 2023, 19:38 обновлено 24 июля, 19:38
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Личное ведущий "Караоке на майдані" всегда предпочитал оставлять подальше от зрительских глаз.
Игорь Кондратюк
Игорь Кондратюк рассказал про отношения в семье / коллаж: Главред, фото: facebook.com/kondratjukigor

Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк всегда максимально откровенен со своим зрителем или читателем в том, что касается убеждений и взглядов на украинскую современность. При этом его личная жизнь всегда оставалась тайной за семью печатями.

Немного про семью он рассказала лишь недавно в интервью для Славы Демина. Много лет Кондратюк женат на Александре Городецкой, личном финансисте, с которой сперва у продюсера завязался служебный роман.

Как и во многих парах, у продюсера и его жены возникают скандалы. Порой на почве того, что им сложно оставить работу за дверями семейного гнездышка, так как трудятся в тандеме. Однако мыслей о разводе не было никогда.

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"На грани ни разу. А так, чтобы недоразумения… ну бывали. При чем недоразумения бывали в рабочих моментах, такие, что аж искры. У нее расходились со мной мысли по поводу определенной работы, которую мы сделали, и которая получилась. Мы почти поскандалили после программы "Американский шанс", в которой я прогорел на множество десятков тысяч долларов. Не я виноват, что мы прогорели, а люди, которым я доверился, а они подвели. Они не нашли спонсорства", - вспоминает Кондратюк.

Также в беседе с Деминым он показал своих детей, которых у него с Александрой трое - Сергей, Даниил и Полина.

Игорь Кондратюк с женой и детьми
Игорь Кондратюк рассказал про отношения в семье / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Ранее представители основателя Microsoft и бизнес-магната Билла Гейтса прокомментировали слухи про помолвку с его новой пассией, Паулой Херд, которая засветилась с дорогим украшением на безымянном пальце.

Также стало известно, что онкобольной Дольф Лундгрен женился на своей 27-летней подруге, фитнес-тренере Эмме Крокдал, которой сделал предложение всего через несколько месяцев после знакомства.

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