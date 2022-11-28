Игорь Кондратюк показал, как сейчас выглядит его дом после мартовского обстрела

Игорь Кондратюк показал, как выглядит его дом после российского обстрела сейчас / instagram.com/kondratiuk_official

Украинский музыкальный продюсер и ведущий Игорь Кондратюк в средине марта сообщил, что его дом под Киевом пострадал от вражеских обстрелов. Это произошло в День его рождения: оккупанты на 60-летие подарили Кондратюку разруху.

Спустя 8 месяцев после этого события продюсер на своей странице в Instagram опубликовал фото, как сейчас выглядит его жилище. Очевидно, он успел подготовиться к зиме и отремонтировать то, что было разрушено.

На снимке запечатлен двухэтажный дом Кондратюка, укутанный снегом.

"Тихо сыплет снег, работает генератор. Он против оккупантов постоянный мотиватор", - подписал фото Кондратюк.

В комментариях поклонники рады видеть дом продюсера в целости и сохранности, и хвалят его за неунывающий оптимизм.

Игорь Кондратюк показал, как выглядит его дом после российского обстрела сейчас / instagram.com/kondratiuk_official

Ранее стало известно, что российский музыкант-оппозиционер Иван Алексеев (он же Noize MС), с 2014 года активно поддерживающий Украину, получил звания "иноагента" РФ. Сам Нойз эту новость прокомментировал с иронией.

Также стало известно, что украинская модель и ведущая, бессменная звезда шоу Светская жизнь Катя Осадчая получила награду от Национальной полиции за ее волонтерскую работу.

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