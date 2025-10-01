Идеальный живот: Леся Никитюк раскрыла секрет стройной фигуры после родов

Ведущая не обращалась за помощью к косметологам.

https://stars.glavred.info/idealnyy-zhivot-lesya-nikityuk-raskryla-sekret-stroynoy-figury-posle-rodov-10702940.html Ссылка скопирована

Леся Никитюк показала как восстанавливает фигуру / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк

Вы узнаете:

Леся Никитюк показала фигуру после родов

Как ведущая восстанавливает тело после родов

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно стала мамой сыночка, поделилась с подписчицами секретами, как возвращает себе стройную фигуру после беременности и родов. В Instagram звезда показала, каким способом работает над проблемными участками живота.

Леся родила сына 15 июня и уже активно вернулась к работе на телевидении. Ведущая призналась, что пытается восстановить форму без помощи косметологов и выбирает более безопасные методы. На видео она продемонстрировала, как массирует живот специальным массажером для более быстрого восстановления.

видео дня

Леся Никитюк показала, как массирует живот / фото: instagram.com, Леся Никитюк

"Под лежачий камень вода не течет", - пошутила Леся.

Никитюк поделилась, что не использует для похудения помощь косметологов, поэтому она активно использует более безопасные методы.

"Липолитики страшно", - отметила звезда.

Леся Никитюк родила сына

Леся Никитюк стала мамой 15 июня. Через несколько дней телеведущая поделилась фото из роддома, где ее встречал жених-военный Дмитрий Бабчук. Имя малыша пара пока держит в тайне, хотя в сети уже появились слухи, что мальчика назвали Орестом.

Леся Никитюк / инфографика: Главред

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк, которая родила мальчика всего месяц назад, похвасталась своей "послеродовой" фигурой. Она опубликовала фото в бикини и похвасталась идеальной формой.

Также телеведущая Леся Никитюк, которая недавно стала мамой, уже активно вернулась к работе на съемочной площадке. Никитюк поразила поклонников косплеем легендарной героини Умы Турман из фильма "Криминальное чтиво". Она предстала брюнеткой с каре и в белой рубашке.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред