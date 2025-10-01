Идеальный живот: Леся Никитюк раскрыла секрет стройной фигуры после родов

Вы узнаете:
Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно стала мамой сыночка, поделилась с подписчицами секретами, как возвращает себе стройную фигуру после беременности и родов. В Instagram звезда показала, каким способом работает над проблемными участками живота.
Леся родила сына 15 июня и уже активно вернулась к работе на телевидении. Ведущая призналась, что пытается восстановить форму без помощи косметологов и выбирает более безопасные методы. На видео она продемонстрировала, как массирует живот специальным массажером для более быстрого восстановления.
"Под лежачий камень вода не течет", - пошутила Леся.
Никитюк поделилась, что не использует для похудения помощь косметологов, поэтому она активно использует более безопасные методы.
"Липолитики страшно", - отметила звезда.
Леся Никитюк родила сына
Леся Никитюк стала мамой 15 июня. Через несколько дней телеведущая поделилась фото из роддома, где ее встречал жених-военный Дмитрий Бабчук. Имя малыша пара пока держит в тайне, хотя в сети уже появились слухи, что мальчика назвали Орестом.
Ранее Главред сообщал, что украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк, которая родила мальчика всего месяц назад, похвасталась своей "послеродовой" фигурой. Она опубликовала фото в бикини и похвасталась идеальной формой.
Также телеведущая Леся Никитюк, которая недавно стала мамой, уже активно вернулась к работе на съемочной площадке. Никитюк поразила поклонников косплеем легендарной героини Умы Турман из фильма "Криминальное чтиво". Она предстала брюнеткой с каре и в белой рубашке.
О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
