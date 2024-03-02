Рианну высмеяли за "тусклое" выступление на свадьбе индийского миллиардера за 6 млн

Обладательница премии "Грэмми" Рианна, выступила в Индии в пятницу вечером на предсвадебном торжестве миллиардера

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Рианна подверглась критике / Коллаж Главред, фото скриншот

Критики популярной певицы Рианны торжествуют. По их мнению, она ни грамма не постаралась во время своего недавнего выступления.

Суперзвезда, обладательница премии "Грэмми", выступила в Индии в пятницу вечером на предсвадебном торжестве миллиардера Ананта Амбани и его невесты Радхики Мерчант Джамнагар, и ее раскритиковали за то, что она устроила "тусклое" и "скучное" шоу, пишет Page Six.

"Она взяла эту монету и сказала: черт возьми, я делаю все, что могу", — написал один из пользователей X под одним из нескольких видеороликов ее выступления на тщательно продуманном празднике.

видео дня

she just don’t give a fuck ?? pic.twitter.com/cV5EqlEsiI — ✯ (@crispypunxni) March 1, 2024

За это выступление Рианне заплатили впечатляющие 6,3 миллиона долларов за выступление на свадьбе, что заставило фанатов критически относиться к шоу.

36-летняя поп-суперзвезда была объявлена Forbes миллиардером и "самой богатой женщиной-музыкантом" еще в 2021 году, из-за чего один критик назвал зарубежное шоу "благотворительной работой".

she just don’t give a fuck ?? pic.twitter.com/cV5EqlEsiI — ✯ (@crispypunxni) March 1, 2024

"Я всегда говорил, что она невероятно ленивая исполнительница… она никогда не тратила время на улучшение своих выступлений", — пошутил один человек.

I’ve always said she’s an incredibly lazy performer…..she never took the time to improve her performances. — Dee (@Dee706568063234) March 1, 2024

Другой согласился: "Рианна всегда была сухой и тусклой, не знаю, почему люди удивляются".

Rihanna always been dry and lackluster idk why ppl are surprised ??? — tee? (@ragingsashadoll) March 2, 2024

Концерты Рианны сейчас редки, поскольку она сосредоточена на материнстве и нескольких своих бизнесах, таких как суперуспешная линия косметики Fenty Beauty и линия нижнего белья и одежды для сна Savage X Fenty.

Кто такая Рианна Рианна - популярная барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер, модный дизайнер и филантроп. В 16 лет переехала в США, чтобы начать карьеру певицы. Позже она подписала контракт с Def Jam Recordings. По информации Википедии, Рианна является одним из самых продаваемых артистов всех времён вследствие продажи более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов. Она самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100. 12 февраля 2023 года Рианна выступила в перерыве "Супербоула". Это было первое выступление Рианны за последние годы. Новых песен певица не представила. Она родила двух детей от американского рэппера ASAP Rocky.

Напомним, ранее Рианна, которая во второй раз стала матерь, наконец-то рассекретила имя малыша. Необычное имя второго ребенка Рианны и A$AP Rocky стало известно через месяц после рождения певицы. 35-летняя певица и 34-летний рэпер назвали своего сына Риот Роуз Майерс, согласно свидетельству о рождении.

Напомним, ранее в сети уже была информация о том, что Рианна во второй раз стала мамой и даже якобы родила дочь. Между тем, эти слухи оказались неправдой.

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