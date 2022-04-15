"И Кремль будет пылать!": Богдан Бенюк рассказал, как Украина уделает Путина и "усатого хоккеиста"

Богдан Бенюк рассказал, как Украина уделает Путина и "усатого хоккеиста" / скриншот, УНИАН

Украинский актер Богдан Бенюк не сомневается в победе нашей страны в российско-украинской войне.

В интервью программе "Простор свободы" на телеканале D1 он заявил, что у украинцев из быта должно пойти на задний план чувство сопереживания нашему врагу.

"Не дай Бог, чтобы мы начали говорить, что они несчастные мальчики, которые пошли на войну. Что это путин виноват, а не они. Ничего подобного! Нам нужно быть абсолютно жесткими в этом вопросе. Будущее наше закладывается у нас. Недаром нам поддерживают страны Европы, почувствовавшие, что мы поддерживаем европейскую идеологию", - отметил Бенюк.

Также он подчеркнул, что победа Украины - это неизбежность.

Читайте также"Лишь бы решили вопрос с националистами": певица Лолита обвинила Украину в "предательстве""Мы не сдались за первую неделю, мы выстояли и погнали эту путинскую сволочь и "милых" наших белорусов во главе с усатым хоккеистом. А еще у нас есть белорусские партизаны, которые находятся на нашей стороне, и это невероятно хорошо, когда народ начинает воевать против своей власти. И кремль будет пылать! Щит украинский будет прибит на воротах в кремле", - заявил Бенюк.

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты занимаются мародерством в Украине, используя амуницию для перевозки награбленного.

Об этом рассказал один из защитников Украины, который осмотрел бронежилет противника. По его словам, металлическую пластину в бронежилете оккупант РФ заменил на макбук.

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