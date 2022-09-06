УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"И этому дала шпагатом": Волочкова в прозрачном платье повисла на мужике

6 сентября 2022, 03:43

Скандальная Волочкова вновь позорится в соцсетях.

Анастасия Волочкова
Волочкова в прозрачном платье повисла на мужике / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась очередным ухажером, но была высмеяна в Сети.

На своей страничке в Instagram она решила пропиарить некого Александра, опубликовав с ним совместное фото.

"Фантастическая встреча с нереальным Александром", - подписала снимок Волочкова.

Видео дня

Поклонники скандальной балерины знатно "оторвались" в комментариях под постом, обсудив как внешность своей любимицы, так и ее стиль жизни.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / скриншот

"Какой-то зачуханный","Подскажите, где продаются такие нереальные платья? У вас где-то рядом пакистанский рынок?", "И этому дала шпагатом"," Опять повисла!", - писали под постом Анастасии.

Напомним, ранее Волочкова поразила неожиданным преображением. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото резкой смены имиджа.

Также мы писали, что Волочкова, которую давно критикуют за употребление спиртного, заявилась на шоу пьяной. Она резко ответила критикам, которые то и дело обвиняют ее в алкоголизме.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

04:10

В моду на осень 2022 вошли потрясающие женские сапоги, которые можно сделать в домашних условиях

03:43

"И этому дала шпагатом": Волочкова в прозрачном платье повисла на мужике

03:20

Самая полезная заготовка на зиму для здоровья: 2 простых рецептаВидео

03:15

Врежут заморозки: украинцам дали "ледяной" прогноз и назвали срокиВидео

02:40

Военный эксперт спрогнозировал, что заставит Кремль "пуститься во все тяжкие" в войнеВидео

Реклама
02:12

Мокрая королева: "Рейчел из Друзей" Дженнифер Энистон показала обнаженное фото в душе

01:40

"ВСУ - активный субъект избирательного права": эксперт объяснил, есть ли шанс у РФ провести псевдореферендумыВидео

01:28

Ненавижу: бывшая жена Кличко поделилась своими чувствами

01:07

Гороскоп на осень 2022: что нужно сделать знакам, чтобы привлечь удачуВидео

00:51

Приметы на 6 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы не попасть в бедуВидео

00:41

Надя Дорофеева прокомментировала любовные признания между Дантесом и Кацуриной

00:35

Михалков вступил в перепалку с Пугачевой: новое послание

00:00

"Разносят в ноль": названы мощные потери армии РФ за 4 дня наступления ВСУ на югеВидео

05 сентября, понедельник
23:41

Модель Адриана Лима стало мамой в третий раз в 41 год: родители дали необычное имя

23:24

Арестович назвал самые "горячие" направления для ВСУВидео

22:59

Куда будет перемещаться радиация при аварии на ЗАЭС: появилась картаВидео

22:50

Враг в оперативном окружении: ВСУ освободили еще четыре населенных пунктаВидео

22:41

Начался сильный пожар: Россия ударила ракетами по нефтебазе в Криворожском районеВидео

22:29

"Двойник на подстраховке": состояние Путина резко ухудшилось, стала известна причинаВидео

22:12

"Я хочу, чтобы враг получил от нас сюрпризы": Зеленский заявил о множественных контрнаступлениях ВСУВидео

Реклама
22:08

Гороскоп на завтра, 6 сентября 2022: Львам – испытания, Весам – судьбоносное известие, Водолеям – врагиВидео

21:48

Цены будут астрономическими: какие продукты рекордно взлетят к концу годаВидео

21:47

На юге ВСУ мощно ударили по врагу: "прилеты" по БК и местам базирования оккупантовВидео

21:16

Известная украинская певица потеряла ребенка во время войны

21:06

Виталий Портников. Трасс ненавидит ПутинаВидеоблоги

20:56

80 тысяч убитых, раненых и пленных: в Британии раскрыли катастрофические потери РФ в УкраинеВидео

20:43

ВСУ уничтожили кучу оккупантов и их технику: в Генштабе подтвердили ликвидацию россиян в КупянскеВидео

20:23

Новая "бавовна" в Крыму: в Севастополе и под Евпаторией прогремели взрывыВидео

20:15

Ударит мороз и налетят холодные ливни: синоптики предупредили об опасных метеоявлениях в УкраинеВидео

20:10

Приметы на 7 сентября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы не остаться без денегВидео

19:52

Рехнувшийся путинист Тарзан обратился к Лиз Трасс с лекцией об "удовольствии"

19:50

"Кому он там сдался": в РФ набросились на Галкина и требуют ответа за поддержку УкраиныВидео

19:37

Успех ВСУ на Донбассе: оккупантов выбили с позиций под КраматорскомВидео

19:31

Больше не жертва: дочь Снежаны Егоровой рассказала о состоянии после разрыва с мамой-путинисткой

19:30

Газовый каминг-аут Кремля: как Россия сама сжигает за собой мостымнение

19:18

Украина активно готовится к ядерной и химической атаке со стороны РФВидео

19:16

Успех во всех делах и денежная удача: 3 знака зодиака станут счастливчиками неделиВидео

19:10

14-летняя Варвара Кошевая собирает деньги для ВСУ

18:57

РФ выбивают с правого берега Днепра: в ЕС дали прогноз полного освобождения УкраиныВидео

18:50

"ВСУ осенью ждут большие сражения": экстрасенс сделала новый прогнозВидео

Реклама
18:41

Зеленский срочно позвонил Джонсону: о чем говорилиВидео

18:39

Жизнь не пощадила: муж Тодоренко в свои 36 выглядит как старик

18:28

Добровольный воинский учет для женщин: в Раде поддержали важный законопроектВидео

18:22

Слава Каминская "прогуляла" новый купальник в Нидерландах и восхитила Сеть

18:18

Охрана выводила Зеленского под руки: как президент Украины впервые оказался в бункере 24 февраляВидео

17:56

РФ устроила ядерный шантаж: ЕС поставил Москве ультиматум из-за захвата ЗАЭСВидео

17:44

На здании Останкино снова обматерили ПугачевуВидео

17:37

Оккупантов погнали на Херсонщине: новые детали освобождения ВысокопольяВидео

17:27

Большой куш и финансовое благополучие: 3 знакам зодиака повезет с деньгами осенью 2022Видео

17:11

"Половина лица разнесена": 2-летний Рома потерял глаз на выставке оружия в Чернигове

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на августГороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп таро
Синоптик
Погода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буряПрогноз погоды
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять