"И этому дала шпагатом": Волочкова в прозрачном платье повисла на мужике

Скандальная Волочкова вновь позорится в соцсетях.
Российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась очередным ухажером, но была высмеяна в Сети.
На своей страничке в Instagram она решила пропиарить некого Александра, опубликовав с ним совместное фото.
"Фантастическая встреча с нереальным Александром", - подписала снимок Волочкова.
Поклонники скандальной балерины знатно "оторвались" в комментариях под постом, обсудив как внешность своей любимицы, так и ее стиль жизни.
"Какой-то зачуханный","Подскажите, где продаются такие нереальные платья? У вас где-то рядом пакистанский рынок?", "И этому дала шпагатом"," Опять повисла!", - писали под постом Анастасии.
Напомним, ранее Волочкова поразила неожиданным преображением. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото резкой смены имиджа.
Также мы писали, что Волочкова, которую давно критикуют за употребление спиртного, заявилась на шоу пьяной. Она резко ответила критикам, которые то и дело обвиняют ее в алкоголизме.
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