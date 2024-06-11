И это не муж: Лиза Ющенко на редком фото показала главного мужчину в ее жизни

Между ними установилась особая связь, которой экс-невестка президента Украины не может не похвастаться.

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Лиза Ющенко новости - Лиза Ющенко показала сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/liza_u

Бывшая невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко Лиза Ющенко уже много лет не связана с его семьей и живет в стране-оккупанте. Там она вышла замуж за загадочного бизнесмена, личность которого скрывает уже около 10 лет.

От него Ющенко воспитывает сына Сергея, которого она считает главным мужчиной в своей жизни - именно так она назвала мальчика в день его десятилетия.

В своем блоге в Instagram гордая мама опубликовала несколько фото и видео ребенка из его детства, когда он был милым белокурым мальчуганом. С тех пор Сергей сильно изменился.

видео дня

Сейчас он, как и мама, любит тяжелый люкс, и вполне доволен ролью ее "краша". Праздник он провел с мамой в кино, куда пришел с игрушкой популярной фирмы Bearbrick - желтым метровым медведем (цена таких игрушек в среднем колеблется от 6 тыс. до 100 тыс. грн в зависимости от размера и орнамента - прим. редактора).

Лиза Ющенко новости - Лиза Ющенко показала сына / instagram.com/liza_u

Лиза Ющенко новости - Лиза Ющенко показала сына / instagram.com/liza_u

Кто такая Лиза Ющенко? Елизавета Ющенко - бывшая невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко, жена Андрея Ющенко (июль 2009 года - декабрь 2012; в 2010 родила дочь Варвару). Младшая сестра украинской ведущей и общественной деятельницы Маши Ефросининой. По специальности психолог. В 2014 году Лиза Ющенко вышла замуж за российского бизнесмена.

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