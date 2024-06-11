И это не муж: Лиза Ющенко на редком фото показала главного мужчину в ее жизни

Бывшая невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко Лиза Ющенко уже много лет не связана с его семьей и живет в стране-оккупанте. Там она вышла замуж за загадочного бизнесмена, личность которого скрывает уже около 10 лет.
От него Ющенко воспитывает сына Сергея, которого она считает главным мужчиной в своей жизни - именно так она назвала мальчика в день его десятилетия.
В своем блоге в Instagram гордая мама опубликовала несколько фото и видео ребенка из его детства, когда он был милым белокурым мальчуганом. С тех пор Сергей сильно изменился.
Сейчас он, как и мама, любит тяжелый люкс, и вполне доволен ролью ее "краша". Праздник он провел с мамой в кино, куда пришел с игрушкой популярной фирмы Bearbrick - желтым метровым медведем (цена таких игрушек в среднем колеблется от 6 тыс. до 100 тыс. грн в зависимости от размера и орнамента - прим. редактора).
Кто такая Лиза Ющенко?
Елизавета Ющенко - бывшая невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко, жена Андрея Ющенко (июль 2009 года - декабрь 2012; в 2010 родила дочь Варвару). Младшая сестра украинской ведущей и общественной деятельницы Маши Ефросининой. По специальности психолог. В 2014 году Лиза Ющенко вышла замуж за российского бизнесмена.
Последние звездные новости:
Ранее легендарная украинская певица Алла Кудлай призналась в нежных чувствах к Павлу Зиброву, и рассказала про ревность в общении с женой Народного артиста Украины.
Также Варвара Кошевая, 16-летняя дочь Евгения Кошевого, показала нежную романтику с юным бойфрендом. Звездная наследница перестала скрывать избранника, хотя подробностями личной жизни делится редко.
Читайте также:
- Валерий Меладзе стал дедушкой - первые подробности
- "Он никакой": путинистка Валюха из "Сватов" сорвалась на Владимира Зеленского
- "У тебя будут проблемы": король Чарльз пригрозил сыну - причина
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред