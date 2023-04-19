"Хвастаюсь": 49-летняя Королёва показала себя в купальнике после побега из России

Певица Наташа Королева, которая до сих пор молчит о войне на родине, внезапно покинула Россию. Теперь она находится на Мальдивах.
На своей страничке в Instagram скандальная 49-летняя артистка опубликовала фото, на котором позировала в купальнике.
Королёва похвасталась, как ей кажется, стройной фигурой и отметила невероятное удобство бикини. Певица сняла себя на веранде бунгало.
Напомним, ранее Королёва опубликовала совместные кадры с Людмилой Порывай, которая ранее выступила в поддержку Украины в войне против России. Она решила прокомментировать отношения с матерью.
Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.
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