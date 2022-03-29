Хочет, но не может: в России попытались оправдать предательство Ани Лорак

В России попытались оправдать предательство Ани Лорак / instagram.com/anilorak/

Певица украинского происхождения Ани Лорак долгое время строила карьеру на территории РФ. После нападения страны-агрессора на ее историческую родину, Каролина Куек никак не отреагировала на разгоревшуюся трагедию, за что была внесена в черных список проросийских артистов или тех, кто умалчивает о вторжении России в Украину.

Опальную Лорак попыталась оправдать известная российская блогерка Алена Блин. Ссылаясь на личное знакомство с певицей, она уверенно утверждает - зря ее в Украине обижают, Лорак ни в чем не виновата.

Правда, все рассуждения Блин строятся исключительно на ее догадках и домыслах. Так она предположила, что Лорак может волонтерить в РФ для Украины.

"А зная ее, я уверена, что она не остается безразличной к происходящему", – заявила блогерка.

Таким же хлипким доводом она попыталась оправдать и молчаливую позицию Куек: дескать певица очень хочет выступать на Украине, но ей мешают протестующие. "Ее обвиняют в том, что она уже давно выступает в России, не возвращается на Родину и делает карьеру в Москве. Послушайте, а вы знаете вообще историю, что Ани Лорак не пускают на Родину уже 8 лет. Ей не дают там выступать", - уверенно заявляет Блин.

Что до Ани Лорак, то она по-прежнему молчит, не проявляя абсолютно никакой заинтересованности в том, что ее соотечественников уничтожают последователи кровавого путинского режима.

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Ранее украинский продюсер, шоумен и телеведущий Игорь Кондратюк жестоко раскритиковал артисток Марув и Лободу, назвав их "одноклеточными существами".

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