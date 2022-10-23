"Хочешь жить – умей молчать": Макаревич спел о России

Макаревич / Скриншот

Российский музыкант, поет-песенник, певец и лидер группы Машина времени Андрей Макаревич сочинил новую песню о государстве-террористе России.

Новую песню артист выложил на своей странице в Facebook.

Макаревич как нельзя лучше описывает все, что происходит в террористической России.

"Я расскажу вам про страну, где свет у темени в плену. Где на устах лежит печаль, где хочешь жить – умей молчать. Где за одну лишь фразу, вас упакуют сразу. Я расскажу вам про страну, что сдуру вляпалась в войну, где гонят шнягу про напасть, мол "мир грозит на нас напасть". Где так мозги заср*ты, хоть разгребай лопатой. Я расскажу вам про страну, где в храм пустили сатану. На гибель сына гонит мать, а поп велит вам убивать. Румяны и плечисты, поклоны бьют чекисты", – поет артист.

Музыкант также иронизирует по поводу повсеместного использование фашисткой символики "Z".

"Я расскажу вам про страну, где хиппи нынче за войну, и на лету, сменив стезю, трясут козой под букву "зю". Возвышенно и даже почти что в камуфляже. Вы рассмеетесь мне в ответ, что мол такой страны в помине нет, иль будете возмущены: "на свете нет такой страны". А я скажу вам: "знаете, езжайте побывайте", – исполнил автор.

На момент публикации материала, видео набрало 12 тысяч просмотров.

Напомним, ранее Макаревич отреагировал на решение Минюстра РФ внести его в список "иноагентов".

Известно, что накануне российское ведомство обновило реестр физлиц-иноагентов и СМИ-иностранных агентов. На данный момент в реестре физлиц-иноагентов 19 человек.

Кто попал в список "иноагентов"

Помимо музыканта, в список добавлены журналисты Катерина Гордеева и Дмитрий Гордон, бывший директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, а также бизнесмен Борис Зимин и политолог Федор Крашенинников.