Хлывнюк заплакал, когда пел песню об Украине

Андрей Хлывнюк / Пресс-служба

Украинский певец и лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк начал тур по городам Европы с целью собрать помощь для украинских военных, которые ведут кровопролитную войну против российских террористов.

Как написало ТСН, артисту тяжело дался концерт в Праге. Так, во время концерта артист решил исполнить песню не из своего репертуара, а спел песню рэппера Skofka "Чути гімн", которую исполнитель посвятил своего погибшему на войне товарищу.

Когда Хлывнюк пел песню "Ну, а поки будемо бити вас за "Азов" і Бучу! За Дні-, за Дніпро і кручі! За Ірпінь, який ти мучив! За ла-, за лани квітучі", то не смог сдержать слез и заплакал.

Видео дня

Он отвернулся от зрителей, но те поддержали его бурными овациями.

Напомним, ранее в Варшаве его поразили дети-фанаты, которые спели перед ним легендарную песню "Ой у лузі червона калина". Видео выложил в Сеть один из членов дорожной команды "Бумбокса".

Дети очень старательно пели перед музыкантом-воином уже знакомые всем строчки. "Ой у лузі червона калина похилилася, Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!", ‒ исполняли они.

Хлывнюк в это время присел на корточки ‒ для того, чтобы быть с "коллегами" на одном уровне. Музыкант улыбался, глядя на детей, а в конце захлопал он и кричал "Браво!".

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