Хлывнюк заплакал, когда пел песню об Украине

Артист не смог сдержать слез, вспоминая все те ужасы, которые Россия сотворила с украинскими людьми и землей.
Украинский певец и лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк начал тур по городам Европы с целью собрать помощь для украинских военных, которые ведут кровопролитную войну против российских террористов.
Как написало ТСН, артисту тяжело дался концерт в Праге. Так, во время концерта артист решил исполнить песню не из своего репертуара, а спел песню рэппера Skofka "Чути гімн", которую исполнитель посвятил своего погибшему на войне товарищу.
Когда Хлывнюк пел песню "Ну, а поки будемо бити вас за "Азов" і Бучу! За Дні-, за Дніпро і кручі! За Ірпінь, який ти мучив! За ла-, за лани квітучі", то не смог сдержать слез и заплакал.
Он отвернулся от зрителей, но те поддержали его бурными овациями.
Напомним, ранее в Варшаве его поразили дети-фанаты, которые спели перед ним легендарную песню "Ой у лузі червона калина". Видео выложил в Сеть один из членов дорожной команды "Бумбокса".
Дети очень старательно пели перед музыкантом-воином уже знакомые всем строчки. "Ой у лузі червона калина похилилася, Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!", ‒ исполняли они.
Хлывнюк в это время присел на корточки ‒ для того, чтобы быть с "коллегами" на одном уровне. Музыкант улыбался, глядя на детей, а в конце захлопал он и кричал "Браво!".
Вас также может заинтересовать:
- Андрей Хлывнюк поехал на восток Украины, где ведутся самые ожесточенные бои
- Лидер Бумбокса Андрей Хлывнюк показал боевой шрам после ранения
- "Пришлось оттаскивать": Хлывнюк рассказал, как носил мертвые тела замученных русскими украинцев