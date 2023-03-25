HIMARS бьет по вакцинированным от ковида: российская актриса "разоблачила американский план"

Мария Шукшина, судя по всему, находится в глубокой зависимости. Иначе объяснить этот бред просто невозможно.

Мария Шукшина / Kp.ru

Казалось бы, что пропаганда страны-агрессора России не может достичь еще большего дна, чем то, на котором она находится давно. Но нет. Может. Яркий пример этого - российская актриса, путинистка Мария Шукшина.

По мнению Шукшиной, которую цитируют российские пропагандистские СМИ, применить американское оружие по российскому населению было "давно задуманной операцией".

"То что началось в 2020-м году - было начало американской инфекционно-военной спецоперации. Сначала придумывается некий вирус, затем разрабатывается от него лекарство-вакцина, которая ничем не помогает, кроме как оставляет чип с координатами для спутника. А затем по этому спутнику наводится американское оружие - бьют по казармам и мирному населению, которое поддалось провокации и вкололо в себя Спутник. Странно, что сейчас это нужно кому-то объяснять. Я пыталась уберечь, но бигфарма и ВОЗ сейчас имеют больше власти, - заявила Шукшина.

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Пользователи Twitter обалдели от такого заявления и принялись выдвигать собственные версии происходящего.