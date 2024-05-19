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Харчишин пояснил, почему артисты заслуживают бронирования от мобилизации

Дмитрий Видоменко
19 мая 2024, 11:10
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Известный певец и лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин отметил, что поддерживает бронирование артистов, но если они действительно помогают армии.
Харчишин, ВСУ
Валерий Харчишин новости прокомментировал мобилизацию артистов / коллаж Главред, фото УНИАН и

Известный украинский музыкант и лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин отметил, что поддерживает бронирование артистов от мобилизации, но только если они действительно помогают изо всех сил ВСУ. Свое мнение артист высказал в интервью изданию "Факты".

Харчишин считает, что не стоит прятаться от армии. По его словам, рано или поздно придется всем выполнить свой долг перед Родиной (а пока те украинцы, которые живут далеко от фронта, должны направить свои усилия для того, чтобы помогать армии).

Также он добавил, что поддерживает бронирование для музыкантов, которые занимаются действительно важными делами, например, собирают средства, покупают оружие и амуницию для бойцов/офицеров Сил обороны.

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"Уверен, что они на своем месте, и таким образом они на своем фронте", ‒ подытожил он.

Кто такой Валерий Харчишин?

Валерий Владимирович Харчишин (укр. Валерій Володимирович Харчишин; род. 26 мая 1974, Любар, Житомирская область) — украинский рок-музыкант. Лидер рок-группы "Друга Ріка", сообщает "Википедия".

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Напомним, ранее Валерий Харчишин дал интервью, где рассказал о причина исчезновения певца Олега Винника из публичного пространства.

Как убеждает музыкант, он побывал недавно с благотворительным концертом во Львове, где и услышал рассказ о волонтерской деятельности Винника - с автомобилями для ВСУ.

Позднее Валерий Харчишин прокомментировал слухи о своем романе с журналисткой Яниной Соколовой.

"Надо сказать, что мы действительно друзья. У нас были разные моменты в жизни, когда мы немного ругались, но мы действительно друзья. Говорить об отношениях я пока не собираюсь. Я не могу привлекать другую сторону. Это может быть кто угодно, но я не могу привлекать без их согласия. Я не могу говорить о Юле без ее согласия", ‒ ответил музыкант.

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