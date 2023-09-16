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Хамство и плевки: Киркоров вызверился на путинистку Успенскую

Алена Кюпели
16 сентября 2023, 11:16 обновлено 16 сентября, 11:16
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1694852164-3297.jpg

Филипп Киркоров, пропутинский певец российской эстрады, который поддержал нападение террористической России на Украину, вызверился на уроженку Украины, свою коллегу, и такую же одурманенную пропагандой особь - Любовь Успенскую.

Весь сыр-бор разгорелся после пластических операций путиниста, который натянул и лицо и остальные отвислые части тела. Российская престарелая эстрада разделилась на два лагеря: одни поддерживают скандального хирурга, другие - наоборот, обижаются за свои неправильно пределаные органы. Киркоров оказался среди тех, кому полюбился и хирург, и его работы. Теперь все, кто критикует медика, становятся личными врагами путиниста, который, как сторожевой пес, успевает ответить всем.

Под раздачу попала и Успенская, которая оказалась недовольна своей грудью.

видео дня

"Она нецензурно выражалась по отношению ко мне, к Тимуру. А я ей помог в ряде вопросов — с телевизионными программами. Ничего, кроме хамства и плевка в ответ, не получил. Для меня была неожиданной реакция певицы Славы. Не буду опускаться до разборок с Успенской, Славой, осуждать. У каждого свое мнение. Пусть это останется на их совести. Я за правду, за факты. Очень много людей, которых Тимур сделал счастливыми. Он осчастливил меня и продлил мне творческую жизнь", — отметил Киркоров.

Открытым остается вопрос, каким образом пришитый зад продлевает творческую жизнь. Но Киркорову, видимо, виднее.

Напомним, ранее Собчак опубликовала фрагмент интервью с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. На видео, где она обсуждлает с врачом что и кому тот пришил, Собчак опубликовала момент, где Киркоров вначале говорит, что ему "есть, что показать", а потом снимает штаны.

Напомним, ранее в сети стало стремительно распространяться видео, на котором Филипп Киркоров еле переставляет ноги, и держится за помощника, чтобы не упасть. По ролику видно, что каждый шаг путинисту дается с огромным трудом, его тело подрагивает от любого движения.

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Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
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