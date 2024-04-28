"Грязь": путинист Михаил Боярский вызверился в сторону своей внучки

Михаил Борский яростно отреагировал на татуировки на теле старшей внучки.

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Михаил Боярский не воспринял новость о татуировках внучки / коллаж: Главред, фото: facebook.com/wwwmboyarskiyru

Ярый путинист российский актер и певец Михаил Боярский, который в восторге от кровавого вторжения России в Украину, высказался в сторону старшей внучки.

В эфире программы "Ты не поверишь!" на росТВ Боярский впервые узнал о татуировках на его внучке. Он очень болезненно воспринял эту новость и даже назвал татуировки "грязью".

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"Я думаю, что это не совсем так. Я, правда, не знаю, но упаси бог! Это кошмар какой-то, нет. Это какая-то грязь на теле, ужасно! Я против этого всячески. Если будет делать, то им жить дальше. Пускай рисует на себе, что угодно, ее супругу читать потом все это дело, я-то не буду", — сказал путинист.

Кто такой Михаил Боярский? Михаил Боярский — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, певец и музыкант; народный артист РСФСР (1990).

В августе 2015 года СБУ внесла Боярского в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины. 19 октября 2022 года внесён в санкционные списки Украины против лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, оккупацию территории Украины".

3 февраля 2023 года внесён в санкционный список Канады как "причастный к распространению российской дезинформации и пропаганды".

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Отметим, Михаил Боярский решил прокомментировать массовое бегство российских артистов со страны-террориста России. Боярский признался, что сам бы не уехал из страны, поэтому на эмиграцию коллег он старается не обращать внимания.

А также Михаил Боярский, который недавно решил завершить карьеру, может страдать от серьезного заболевания. Врач Юрий Серебрянский заявил, что 73-летний артист в молодости не был сторонником здорового образа жизни. Это и стало причиной его плохо самочувствия.

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