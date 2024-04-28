УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Грязь": путинист Михаил Боярский вызверился в сторону своей внучки

Элина Чигис
28 апреля 2024, 18:02
Михаил Борский яростно отреагировал на татуировки на теле старшей внучки.
Михаил Боярский
Михаил Боярский не воспринял новость о татуировках внучки / коллаж: Главред, фото: facebook.com/wwwmboyarskiyru

Ярый путинист российский актер и певец Михаил Боярский, который в восторге от кровавого вторжения России в Украину, высказался в сторону старшей внучки.

В эфире программы "Ты не поверишь!" на росТВ Боярский впервые узнал о татуировках на его внучке. Он очень болезненно воспринял эту новость и даже назвал татуировки "грязью".

видео дня

"Я думаю, что это не совсем так. Я, правда, не знаю, но упаси бог! Это кошмар какой-то, нет. Это какая-то грязь на теле, ужасно! Я против этого всячески. Если будет делать, то им жить дальше. Пускай рисует на себе, что угодно, ее супругу читать потом все это дело, я-то не буду", — сказал путинист.

Кто такой Михаил Боярский?

Михаил Боярский — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, певец и музыкант; народный артист РСФСР (1990).
В августе 2015 года СБУ внесла Боярского в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины. 19 октября 2022 года внесён в санкционные списки Украины против лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, оккупацию территории Украины".
3 февраля 2023 года внесён в санкционный список Канады как "причастный к распространению российской дезинформации и пропаганды".

Михаил Боярский - последние новости по теме

Отметим, Михаил Боярский решил прокомментировать массовое бегство российских артистов со страны-террориста России. Боярский признался, что сам бы не уехал из страны, поэтому на эмиграцию коллег он старается не обращать внимания.

А также Михаил Боярский, который недавно решил завершить карьеру, может страдать от серьезного заболевания. Врач Юрий Серебрянский заявил, что 73-летний артист в молодости не был сторонником здорового образа жизни. Это и стало причиной его плохо самочувствия.

Читайте больше о Боярском:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Михаил Боярский новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Путь к миру может начаться в июне: Зеленский призвал Запад к решительным действиям

Путь к миру может начаться в июне: Зеленский призвал Запад к решительным действиям

18:46 Политика
РЛС за 10 млн взлетела на воздух: бойцы ГУР нанесли мощный удар по оккупантам

РЛС за 10 млн взлетела на воздух: бойцы ГУР нанесли мощный удар по оккупантам

18:42 Украина
После заявлений о французской армии в Украине Макрон заговорил о "ядерке"

После заявлений о французской армии в Украине Макрон заговорил о "ядерке"

18:35 Мир
Все главные новости

Популярное

С Вербным воскресеньем - душевные картинки и поздравления с праздником 6970

С Вербным воскресеньем - душевные картинки и поздравления с праздником

Закрутила роман с охранником Путина: предательница Оксана Марченко пошла вразнос в РФ 6357

Закрутила роман с охранником Путина: предательница Оксана Марченко пошла вразнос в РФ

Регионы будут плавать : синоптики прогнозируют дожди с сильными грозами 4390

Регионы будут "плавать": синоптики прогнозируют дожди с сильными грозами

Приполз первым: путинист Стас Михайлов высказался о Пугачевой 3826

Приполз первым: путинист Стас Михайлов высказался о Пугачевой

Последние новости

18:46

Путь к миру может начаться в июне: Зеленский призвал Запад к решительным действиям

18:42

РЛС за 10 млн взлетела на воздух: бойцы ГУР нанесли мощный удар по оккупантам

18:35

После заявлений о французской армии в Украине Макрон заговорил о "ядерке"

18:30

Генералов РФ ждут два сценария: в Польше оценили угрозу ядерного удара от Путина

18:02

"Грязь": путинист Михаил Боярский вызверился в сторону своей внучки

Украина способна начать наступление на Крым после отражения атаки РФ весной - ГетьманУкраина способна начать наступление на Крым после отражения атаки РФ весной - Гетьман
17:30

В бой бросили спецназ ГУР: оккупантов выбили с позиций у Часового Яра

17:22

Россия наращивает войска на Харьковском направлении: Сырский сделал заявление

17:03

Jordanluca создал джинсы с имитацией лужи от мочи: они стали хитом продажФото

16:56

Состарившаяся Валюха из "Сватов" с сальными волосами шокировала сеть видеообращением

Реклама
16:18

ВСУ освободили остров на юге, но ушли с рубежей на востоке: Сырский раскрыл детали

16:09

Когда закончится война в Украине: боец НГУ назвал прогноз

16:07

Так делали еще наши бабушки: для чего люди перед сном солят носкиВидео

15:55

Боится атак БПЛА: Россия массово отменяет "шествие с дедами" к 9 мая

15:25

Гороскоп Таро на неделю с 29 апреля по 5 мая: Львам - трудности, Девам - деньги

15:19

Мощные удары по целям в Крыму: Италия присоединилась к поставкам ракет Украине

14:42

Церковный праздник 29 апреля: что нельзя делать в Страстную неделю

14:33

alyona alyona потеряла голос перед Евровидением - причина

14:32

Почему нельзя застилать кровать по утрам: истинная причина удивит многих

14:24

Игрок сборной Украины устроил громкий скандал во Франции

14:23

Украина может восстановить силы для мощного контрнаступления: названы сроки

Реклама
14:00

450 тысяч солдат и 10 тысяч единиц техники: в Британии назвали потери РФ в войне

13:49

Что обяжут делать военнобязанных: в Минобороны озвучили перечень

13:31

Новая прическа и толстовка: как сейчас выглядит Валерий Залужный

13:22

Отблагодарила: Росгвардия отдубасила рок-группу русских неонацистов прямо на концерте

13:03

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая: Ракам - поход к врачу, Львам - доход

12:59

Как правильно покрасить яйца свеклой: несложные способы помогут любопытным

12:55

"Задача невыполнима": офицер ВСУ оценил угрозу окружения Часового Яра

12:34

Финансовый гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая: Тельцам повезет, Рыбам - расходы

12:22

Приполз первым: путинист Стас Михайлов высказался о Пугачевой

12:14

Россия начала чаще бить по Украине "Оводами": что это значит

12:14

Дантес нежно поздравил Кацурину с днем рождения и показал совместные фото

11:49

Евровидение 2024: букмекеры резко изменили ставки после репетиции Украины

11:46

"Политическое животное": Кулеба жестко высказался о Путине и назвал его слабость

11:12

Кому могут завысить суммы в квитанциях за свет: как этого не допустить

10:49

Жесткие бои: в ВСУ подтвердили продвижение РФ на Востоке - 3 города под угрозой

10:22

Китайский гороскоп на завтра 29 апреля: Тиграм - срыв планов, Лошадям - трудное решение

10:14

В Германии ножом убили двух украинцев: копы подозревают гражданина РФ

10:09

РФ применила БпЛА неустановленного типа для атаки на Украину: детали от ВСУ

09:47

В США суд обязал Бритни Спирс выплатить отцу 2 млн долларов

09:43

Закрутила роман с охранником Путина: предательница Оксана Марченко пошла вразнос в РФ

Реклама
09:40

С Вербным воскресеньем - душевные картинки и поздравления с праздником

09:30

Гороскоп на завтра 29 апреля: Близнецам - опасность на работе, Ракам - импульсивные решения

09:27

Возвращение мужчин в Украину: в МИД Польши оценили идею лишения выплат

09:08

Стоит вспомнить об одном забытом проекте: чем примечателен Як-52Бмнение

08:52

Украинцы рискуют утратить до половину пенсии: кому такое угрожает

08:46

"Сделали все возможное": в ВСУ сделали важное заявление по обороне Часового Яра

07:46

Ресурсы "мяса" у Кремля: в ISW оценили, смогут ли ВСУ остановить атаки оккупантов

07:10

Надо за 5 секунд угадать, кто настоящий владелец яхты: сложная загадка

06:20

Вырастут ли тарифы на мобильную связь?мнение

05:50

Почти 2-недельная буря: страну накрыл затяжной геомагнитный шторм

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Лайфхаки
АвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять