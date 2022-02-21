Григорий Лепс завел роман с 27-летней Мисс Львов-2018

Григорий Лепс встречается с украинкой Натальей Болюх / Коллаж - instagram.com/gvleps / УНИАН

20 декабря 2021 года российский музыкант Григорий Лепс, внесенный в базу Миротворец в 2015 году, после 20-ти лет брака развелся со своей второй супругой - танцовщицей Анной Шаплыковой.

Похоже, что певец, как истинный джентльмен, предпочитает блондинок - недавно по Сети разлетелись фотографии артиста в объятиях белокурой, как и его бывшие жены, красотки.

СМИ идентифицировали девушку, как 27-летнюю Наталью Болюх - модель из Украины, Мисс Львов-2018 и первую вице-мисс Украина Вселенная 2018.

Девушка работает экономистом, увлекается дизайном и психологией. По данным КП она живет на два города - Львов и Москву.

Фотографии Болюх в объятиях Лепса быстро разлетелись по социальным сетям. На них парочка сидит за столом в ресторане, певец обнимает спутницу, целуя ее в висок.

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Григорий Лепс и Наталья Болюх попали в объективы папарацци / Соцсети

Что же на самом деле объединяет модель и артиста, пока не известно. Однако Наталья не упускает возможность поинтриговать фанатов. В недавних сторис на своей странице в Instagram девушка отвечала на вопросы поклонников. Когда ей задали вопрос о любимом певце, Болюх под песню Я счастливый заявила: "Лепс конечно же".

Наталья Болюх призналась, что Григорий Лепс - ее любимый певец / instagram.com/topnataliaa

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